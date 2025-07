MG: Expomontes espera movimentar R$ 400 milhões

O Norte de Minas sofre com uma seca histórica. Mas os agricultores e criadores de gado, com esforço, conseguem vencer as adversidades climáticas e gerar lucro. A apresentação dessa superação dos empresários do agronegócio é um dos objetivos da 51ª Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros (Expomontes), iniciada nesta quarta-feira (2/7) e que prossegue até 13 de julho, no Parque de Exposições da cidade.

A mostra é organizada pela Sociedade Rural de Montes Claros, com a estimativa de receber um público de 350 mil pessoas durante 12 dias e movimentar R$ 400 milhões. Nesta quinta-feira (3/7), "Festa do Aniversário da Cidade”, o Parque de Exposições tem portões abertos, com a expectativa de receber milhares de pessoas. A principal atração é o cantor Alexandre Pires, com show marcado para as 21h.

“Sem dúvida, a Expomontes é uma vitrine do que o Norte de Minas tem de melhor: trabalho, resiliência e inovação. Mesmo enfrentando adversidades históricas como a seca, nossa região se reinventa, investe em tecnologia e se fortalece”, afirma o presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, Flávio Oliveira.

“A seca, infelizmente, ainda é uma realidade para grande parte do semiárido mineiro. Mas, ano após ano, temos mostrado que o Norte de Minas sabe produzir com eficiência, mesmo em condições adversas. A feira valoriza essas iniciativas, dá visibilidade às tecnologias adaptadas ao clima da região, incentiva o uso racional da água e o fortalecimento da agricultura familiar”, afirma o líder ruralista.

Ele destaca que “a Expomontes vai muito além de uma feira agropecuária. Ela é, historicamente, um palco de debates e decisões que impactam diretamente o futuro do Norte de Minas”. Nesse sentido, lembra que mimportantes conquistas do setor agropecuário regional nasceram de reivindicações apresentadas durante a mostra agropecuária. Uma delas foi a retomada pelo Governo do Estado do projeto de construção da barragem de Congonha, prevista para o rio homônimo, no município de Itacambira.

“Muitos projetos de irrigação, crédito rural e incentivo à exportação nasceram de encontros realizados na Expomontes. É por isso que reforçamos: mais do que uma vitrine, a Expomontes é um agente ativo de transformação e desenvolvimento para todo o Norte de Minas”, avalia Flávio Oliveira.

R$ 400 milhões em negócios e até lanchas à venda

Um dos pontos altos da Exposição Agropecuária de Montes Claros é a agenda de leilões. Conforme o diretor financeiro da Sociedade Rural, Oswaldo Miranda Júnior, durante a mostra serão realizados 12 leilões, com a expectativa de comercializar 12 mil animais, com um faturamento esperado de R$ 20 milhões. Um dos arremates mais aguardados é o Leilão de Elite Nelore OMJ, que, em edição anterior, teve uma novilha de oito meses vendida por 390 mil. O Nelore é uma das raças zebuínas que se adaptam bem ao clima semiárido do Norte de Minas.

De acordo com os organizadores da Expomontes, a feira tem a expectativa de movimentar R$ 400 milhões em negócios. A mostra conta com 112 estandes. Além dos animais expostos nos pavilhões (em argolas) e dos estandes de empresas à produção e venda de produtos agropecuários, implementos e máquinas agrícolas, estão presentes na feira firmas de outros ramos de negócios.

Lancha à venda é 'atração' em feira agropecuária em Montes Claros Luiz Ribeiro/D.A Press

A Expomontes, logo na entrada do Parque de Exposiçoes, tem como “atração” até a presença de uma revenda de lanchas de Capitólio, cidade do Centro-Oeste de Minas, à beira do Lago de Furnas. A empresa transportou as lanchas em cima de carrocerias de carretas mais 600 quilômetros para apresentá-las na feira em Montes Claros.

A Exposição Agropecuária de Montes Claros conta com feira de agricultura familiar e presenças de universidades públicas, dentre as quais a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); e de instituições financeiras e de serviços como Banco do Nordeste e o Sebrae Minas. Este último, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros, disponibiliza para os pecuaristas da região durante a feita a Transferência de Embriões FIV (Fertilização in Vitro), com o subsídio de 70% do valor.

A mostra agropecuária conta ainda com uma programação noturna de shows com artistas nacionais, organizada por uma empresa terceirizada, a Cia Promoções. Nesta sexta-feira (4/7), as atrações serão os cantores Nattan e Léo Foguete. No sábado (5/7), se apresentam Luana Prado e Danilo & Davi. No domingo (6/7), as atrações serão Zé Neto & Cristiano e Thiago Carvalho.

Parte da área gramada em frente ao palco principal do Parque de Exposições foi ocupada por uma grande estrutura, destinada ao camarote dos shows de artistas nacionais. A Sociedade Rural garante, no entanto, que a estrutura não vai prejudicar a visão do público. A entidade diz que a área gramada teve o “layoute remodelado” e, agora, “abriga tanto shows quanto julgamentos de animais, com o palco reposicionado para garantir visibilidade, conforto e segurança. O design integra o público geral com áreas VIP, lounges e camarotes?”, sustenta.