Lote de whey protein da Piracanjuba tem recolhimento determinado pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou recolher, na última quinta-feira (5/6), um lote específico de whey protein sabor chocolate da marca Piracanjuba. De acordo com nota publicada pelo órgão fiscalizador nesta sexta (6/6), os produtos em questão apresentaram bactérias em níveis acima do que permitido em alimentos, o que poderia causar intoxicação alimentar e representar “sério risco à saúde”.

Eles teriam falhado no que diz respeito à quantidade da presença de Staphylococcus aureus — “bactéria que, quando presente em níveis acima do permitido em alimentos, pode representar um sério risco à saúde”.

O organismo em questão pode, a partir de determinada quantidade, “produzir toxinas que causam intoxicação alimentar, levando a sintomas como náuseas, vômitos, cólicas e diarreia”, informa a Anvisa.

O órgão de fiscalização orienta o consumidor que tiver adquirido o lote 23224 — que pode ser verificado na embalagem — do produto Whey Protein Suplemento Alimentar em Pó sabor chocolate, da marca Piracanjuba, a entrar em contato com a empresa para obter auxílio em relação a procedimentos de recolhimento ou substituição.

Leia íntegra da manifestação da Piracanjuba: