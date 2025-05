Descontos do INSS: aposentados não conseguem atendimento nos Correios

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Os aposentados e pensionistas que procuraram as agências dos Correios nesta sexta-feira (30/05), em Belo Horizonte, para verificar se houve desconto ilegal de contribuições associativas não conseguiram ser atendidos.

É que devido ao prazo final para a entrega das declarações de Imposto de Renda, a plataforma do governo federal congestionou e os Correios não estão conseguindo acesso ao sistema de informações do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).





De acordo com o coordenador regional de Negócios dos Correios em Minas Gerais, Fabrício Angêlo de Oliveira, os sistemas de envio de declarações de renda e de acesso ao banco de dados do INSS são integrados, daí a sobrecarga, que está impedindo o acesso. A orientação que está sendo dada aos aposentados e pensionistas que não conseguiram verificar via aplicativo se houve ou não desconto e que procuraram atendimento presencial é procurar a agência mais próxima de sua residência a partir da próxima segunda-feira (2/6).

Segundo ele, os beneficiários do INSS que quiserem fazer a consulta sobre possíveis descontos irregulares podem procurar uma das 686 agências dos Correios espalhadas por todos os municípios do estado, de 9h às 18h. Até as 10h da manhã, já tinham sido distribuídas 1850 senhas, mas ninguém até aquele momento tinha sido atendido.

Se na hora da consulta, os beneficiários constatarem descontos irregulares, na própria agência eles poderão preencher o requerimento solicitando a devolução dos valores. O prazo para a análise do pedido de devolução é de 15 dias. Após esse período, o beneficiário deverá se dirigir novamente a uma das agências dos Correios para verificar a devolutiva da entidade associativa e conferir e contestar a documentação apresentada por essas associações, caso haja alegação, por parte delas, de que os descontos foram legais.

A aposentada Silvânia Rodrigues, 64 anos, estava na porta da agência central dos Correios desde às 7h da manhã de hoje. Ela desistiu de aguardar a volta do sistema e conta que tentou verificar os descontos pelo aplicativo, mas também não teve sucesso e resolveu ir pessoalmente. “Mas foi frustrante do mesmo jeito. O governo devia se preparar melhor para esse atendimento”, cobrou a aposentada.

De acordo com ela, é “inacreditável” que o governo não tenha pensado na possibilidade de sobrecarga do sistema em função dos últimos dias do prazo para a declaração de renda. “Fazer o que? Volto na segunda”, afirmou.