Governo de Minas adota medidas preventivas após caso de gripe aviária

O decreto de emergência sanitária anunciado ontem pelo governo de Minas Gerais tem caráter preventivo. A informação é da diretora geral do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária), Luiza Castro, em entrevista coletiva nesta manhã, na Cidade Administrativa.

A intenção do encontro com a imprensa foi tranquilizar a população após um foco de gripe aviária ter sido diagnosticada em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Luiza explicou que o vírus da gripe aviária foi detectado em aves de vida livre que viviam em uma propriedade preservacionista localizado em uma rota de aves migratórias, o que indica que o sistema de vigilância sanitária está funcionando bem no estado.

A diretora do IMA frisou que a identificação do vírus seria um problema se fosse em uma propriedade comercial. As medidas sanitárias que são tomadas servem justamente para evitar que o vírus alcance as granja comerciais, já que seria impossível controlar o fluxo de todas as aves livres.