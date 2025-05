MG: empregados de local onde foi detectada a gripe aviária serão confinados

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Funcionários da fazenda onde foi detectado o foco de gripe aviária terão que ficar confinados por cerca de 10 dias. A informação é do secretário de Saúde de Mateus Leme, Wagner Barbalho, na Grande BH, onde fica a propriedade. Segundo ele, são cerca de 12 funcionários e o prazo de isolamento é o período para o aparecimento dos primeiros sintomas da doença.





Em entrevista ao Estado de Minas, Barbalho explicou que a contaminação de pessoas por gripe aviária é muito rara, mas não descartável. Por isso, é preciso fazer o isolamento. Ele disse que aguarda as orientações da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) a respeito de como será feito o confinamento, se os funcionários ficarão isolados em casa ou na própria fazenda. A reportagem questionou a SES-MG sobre a quarentena e aguarda retorno.





A reportagem esteve no município e apurou que a fazenda pertence a uma família que não reside em Mateus Leme. É uma propriedade muito extensa que produz lichia e tem aves exóticas. A fazenda fica na Zona Rural do município, a cerca de 4 Km do centro, atrás de um grande condomínio.





Dentro dessa propriedade, três animais - um pavão, um ganso e um cisne - apareceram com sintomas da doença. Segundo o secretário municipal de saúde, as aves apresentaram os sintomas, que foram registrados por um vídeo, encaminhado para a UFMG e aos órgãos de controle, junto com os animais mortos. Decidiu-se fazer a testagem dos animais e o resultado dos exames foi positivo.





O governo de Minas Gerais decretou nesta terça-feira (27/05) situação de emergência sanitária animal por causa dos casos. A medida emergencial, segundo o governo, é necessária para que se realizem todas as ações de prevenção, contenção e enfrentamento à doença, incluindo a eventual mobilização de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros.





Todas as medidas que estão sendo tomadas fazem parte do Plano de Contingência da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), firmado entre União, estados e setor produtivo, ainda em 2022, quando surgiu o primeiro foco da doença na América do Sul.

Até o momento, segundo o Executivo Estadual, não há qualquer comprometimento da produção avícola do estado.