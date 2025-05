Evento para empresários do varejo tem palestra sobre uso de redes sociais

O evento Innovation Day para promoção de inovações voltadas para o comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais ocorre nesta sexta-feira (16/5), a partir das 13h, no Expominas. A organização é da Federação do Comércio, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomercio-MG) e pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Os palestrantes vão falar sobre o cenário nacional de atuação do varejo. Felipe Ventura, instrutor de educação empresarial da Meta, um dos maiores conglomerados de tecnologia e mídia social do mundo, vai apresentar possibilidade de otimização das redes sociais por pequenas e médias empresas, principalmente Facebook, WhatsApp e Instagram.

A intenção é gerar ideias para que os empresários apresentem seus produtos e serviços de forma mais atraente para possíveis consumidores.

As entidades também vão abordar a necessidade de uma reforma administrativa no Brasil que, segundo eles, poderá trazer mais eficiência nos serviços públicos prestados. O tema será tratado pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e ex-governador de Minas, Antônio Anastasia (PSD).

Já a conselheira de Administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Letícia Reichert, dará uma palestra sobre boas práticas para empresas familiares.

O encerramento fica a cargo do diretor-presidente das Lojas Renner, Fábio Adegas Faccion; a jornalista e especialista em ESG (Ambiental, Social e Governança), Giuliana Morrone; e Luiz Porto, diretor-presidente da Luiz Porto Vinhos Finos.

O tradicional grupo de pagode Raça Negra fará um show das 20h às 22h para os participantes do evento.

A entrada custa R$ 25 e o valor será revertido em doações para o programa Sesc Mesa Brasil, que é uma rede que busca combater a fome, desperdício e má distribuição de alimentos.