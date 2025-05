BH: valor da cesta básica recua em abril, mas acumulado ultrapassa R$ 700

Belo Horizonte registrou no mês de abril a primeira queda no custo da cesta básica em 2025. O valor, no entanto, segue em alta acumulada de 7,35% em 12 meses. Os dados são da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead), divulgados nesta quarta-feira (7/5).

A pesquisa também mostra que, após elevações consecutivas no início do ano, o valor médio gasto com alimentação apresentou uma variação negativa de 1,05% entre março e abril de 2025. Com essa redução, o custo da cesta básica em abril atingiu R$ 772,45.

O custo da cesta básica em BH representa o equivalente a 50,89% do valor do salário mínimo. Em abril de 2024, essa proporção era ligeiramente maior, de 50,96%. No acumulado de 2025, a elevação é de 3,26%. Já na comparação com abril de 2024, a cesta básica está custando R$ 52,88 a mais, resultando em uma alta acumulada de 7,35% em 12 meses. Esta variação em 12 meses está próxima à variação do IPCA/IPEAD (7,30%) e à variação do salário mínimo (7,51%) no mesmo período.

Preços dos alimentos em queda

A queda de 1,05% no custo da cesta básica em abril de 2025 foi influenciada pela variação de preços de seus componentes. A batata inglesa variou em -28,55% em abril; o feijão carioquinha ficou -14,01% mais barato; e o tomate, com queda de -10,90%.

Dos 13 itens da cesta, sete apresentaram queda no preço médio e seis registraram alta. Segundo a pesquisa, o café moído quase dobrou de preço no supermercado, com variação positiva expressiva de 95,88%. O óleo de soja cresceu 31,25%, enquanto o corte bovino chã de dentro teve aumento de 20,72%.

Apesar da queda geral, alguns itens tiveram impacto positivo na variação mensal. Os que mais contribuíram para a alta no mês foram:

Chã de dentro, com contribuição de 0,402 p.p. e variação de 1,19%.

Batata inglesa, com contribuição de 0,370 p.p. e a maior variação positiva mensal (9,77%).

