Investimento de R$ 150 mi pode gerar quase 2 mil empregos em cidade mineira

Com investimento de R$ 150 milhões para ampliação de armazenagem e logística, duas empresas devem criar 1,8 mil empregos diretos e indiretos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, até 2026. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (28/4), durante assinatura de colaboração com a prefeitura municipal.



A construção do novo galpão logístico será executada pela Raizz Capital para utilização do espaço pela Supporte Logística. O empreendimento pretende ampliar a capacidade de armazenamento de mercadorias na cidade.



O galpão contará com mais de 50.000 m² e será instalado na Rua Aeronauta, próxima ao Aeroporto de Uberlândia, na Região Leste do município. A previsão é de que a operacionalização no local inicie no segundo semestre do próximo ano.



O prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio, assinou um protocolo de cooperação institucional, junto a empresários, para viabilizar o investimento. "Isso representa uma maior oferta de empregos, geração de renda e oportunidades às pessoas. É desenvolvimento para nossa cidade e mais qualidade de vida para todos. Uberlândia é reconhecida como a capital da logística, e esse é mais um empreendimento que nos consolida nesse segmento", disse.



A Supporte Logística tem operação logística desde 1999 em Uberlândia e, em média, faz seis entregas por minuto com registro de movimentação R$ 15 bilhões em valor bruto por mercadoria por ano.

A aliança com a Raizz Capital se deu pela experiência em desenvolvimento de galpões logísticos, o que, segundo a empresa, já desenvolveu R$ 2 bilhões em projetos imobiliários.