Preço das carnes de frango e porco recuam em BH; carne bovina avança

No último mês, o preço médio das carnes de frango e de porco apresentaram ligeira queda na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), enquanto a carne bovina ficou um pouco mais cara. A pesquisa é do site Mercado Mineiro, realizada em 45 casas de carne entre os dias 15 e 17 de abril.

A carne suína foi a que teve maior queda média geral, -1,90%, com pequenas reduções de preços em vários cortes: o preço do quilo do toucinho comum caiu de R$ 13,61 para R$ 13,07, um recuo de 3,99%; o lombo inteiro está 3,05% mais barato, passando de R$ 26,80 para R$ 25,98; a costelinha caiu de R$ 30,49 para R$ 29,85, redução de 2,10%. Já o pé suíno subiu de R$ 11,96 para R$ 12,08, alta de 0,97%.

O preço médio da carne de frango teve redução geral de 0,41%. O preço médio do quilo da asinha caiu de R$ 18,66 para R$ 18,25, redução de 2,20%, enquanto o pé de frango caiu 2,34%, passando de R$ 8,95 para R$ 8,74.O filé de peito manteve o valor médio de R$ 24,91. Já a coxa e sobrecoxa tiveram alta de 0,82%, de R$ 13,60 para R$ 13,71.

O preço médio dos cortes bovinos ficou 0,77% mais caro. O preço do quilo da picanha passou de R$ 73,14 para R$ 73,59, um acréscimo de 0,61%. O filé mignon subiu de R$ 76,38 para R$ 78,05, alta de 2,18%. A fraldinha teve aumento de 1,65%, passando de R$ 38,21 para R$ 38,84. Na contramão, o preço médio do quilo da alcatra caiu de R$ 51,86 para R$ 51,47, uma redução de 0,76%.

Vale a pena pesquisar preços

As pesquisas do Mercado Mineiro também trazem as variações de preço do mesmo produto, lembrando sempre que pode haver uma diferença de qualidade. Nos cortes suínos, o quilo da costelinha apresentou a maior variação, de R$ 18,98 a R$ 47,90, 152%. A bisteca também apresentou variação acentuada, 126%, vendida entre R$ 14,99 e R$ 33,90. O lombo aparado custa entre R$ 18,99 a R$ 37,90, variação de 99%. O toucinho comum é vendido de R$ 8,98 a R$ 19,90, diferença de 121%. Por fim, a salsicha custa entre R$ 7,99 e R$ 17, alta de 112%.

Na carne de frango, a maior variação foi do pezinho, cujo preço varia entre R$ 5,98 e R$ 14,90 (149%). O coração de frango variou 66%, custando entre R$ 26,98 e R$ 44,99. A coxa com sobrecoxa é vendida de R$ 10,98 a R$ 18,99, diferença de 72%. O filé de peito custa de R$ 18,99 a R$ 29,99, variação de 58%. A asinha varia entre R$ 13,98 e R$ 22,90, diferença de 64%. O quilo do frango resfriado custa entre R$ 9,78 e R$ 15,99, 63.5% de diferença.

Nos cortes bovinos, as variações também foram acentuadas: o quilo da alcatra custa de R$ 31,98 a R$ 84,95, diferença de 165%; a chã de dentro varia entre R$ 33,98 e R$ 79,90, variação de 135%; o contra filé foi encontrado de R$ 33,98 a R$ 75 (120%); o filé mignon custa entre R$ 54,99 e R$ 99,99 (81%); o fígado variou de R$ 13,95 a R$ 31,90 (128%); e a fraldinha é vendida entre R$ 29,88 e R$ 59,90 (100%). A pesquisa completa está no site do Mercado Mineiro.

