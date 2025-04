FMI reduz projeção de crescimento do Brasil após tarifas de Trump

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O FMI (Fundo Monetário Internacional) reduziu a previsão de crescimento da maioria dos países depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deflagrar um embate comercial com o mundo.

O Brasil, que antes tinha a perspectiva de crescer 2,2% em 2025 e em 2026, perdeu 0,2 ponto percentual e agora deve ter uma expansão projetada de 2%. O país acaba sendo um dos menos afetados se comparado às previsões para China, EUA e outras nações.

Os dados constam no relatório Perspectivas Econômicas Mundiais de abril, que foram revisados em comparação ao mesmo documento lançado em janeiro deste ano.

O FMI previa um crescimento global de 3,3% em 2025 e 2026 e agora reduziu esse índice para 2,8% em 2025 e 3% em 2026.

"Estamos entrando em uma nova era, pois o sistema econômico global que operou nos últimos 80 anos está sendo reconfigurado", afirmou Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI, nesta terça (22), a respeito das medidas lançadas por Trump.

O documento do FMI aponta que as tarifas terão um impacto "a níveis não vistos em um século".

Os EUA serão fortemente afetados, de acordo com o fundo. As projeções de crescimento do país norte-americano para 2024 é de 1,8%, 0,9 a menos do que os 1,8% previstos em janeiro.

Já a China teve sua perspectiva de crescimento para 2025 revisada de 4,6% para 4%, 0,6 ponto percentual inferior.