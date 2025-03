Credores querem confisco de cartões internacionais e passaporte do ‘Rei do laranjal’

O empresário Guimar Alves, conhecido como “Rei do laranjal”, e seu filho, Leandro Ferreira, estão na mira de ações judiciais de diversos credores de uma empresa deles, a Plasticom Embalagens, recriada como Piloto Plásticos. Estima-se que pai e filho devam mais de R$ 100 milhões a terceiros em um negócio que giraria em torno de diversos “laranjas”, pessoas aparentemente simples encarregadas dos empreendimentos da família.

Credores pediram à Justiça o bloqueio dos cartões internacionais e passaportes de Alves e Ferreira após comprovarem que ambos viajavam com frequência ao exterior e mantinham um padrão de vida ostentador. Os processos contra os dois correm no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) e no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Embora tenha sido determinada em primeira instância no tribunal goiano, a entrega dos passaportes e cartões de Guimar Alves e Leandro Ferreira foi suspensa por meio de uma liminar do TJ-GO. Um recurso de Ferreira neste caso será julgado em 22 de abril.

Uma eventual entrega dos passaportes e cartões de crédito internacionais de pai e filho seria um tremendo revés ao estilo de vida que eles levam.

Leandro Ferreira, por exemplo, esteve diversas vezes na Itália desde 2023. Ele visitou cidades como Veneza, Bergamo e Milão, onde assistiu a um show do tenor italiano Andrea Bocelli em um camarote — algumas dessas andanças pelo país foram ao lado do pai. Em agosto de 2024, Ferreira fez uma extensa viagem pela Croácia, nos Balcãs.

A coluna tentou contato com Guimar Alves e Leandro Ferreira, que não responderam. O espaço segue aberto a manifestações.