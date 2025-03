Imposto de Renda: mais de 500 mil declarações entregues no primeiro dia

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 começou ontem, e uma parte dos contribuintes não perdeu tempo. Apenas nas primeiras horas após a liberação do sistema, cerca de 500 mil declarações foram enviadas à Receita Federal.

A expectativa do órgão é de que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o fim do prazo, que se encerra em 30 de maio. Aqueles que perderem a data estarão sujeitos a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

Uma das novidades mais comentadas este ano é a inclusão de contas no exterior na declaração pré-preenchida. "Agora, os contribuintes poderão visualizar essas informações automaticamente, o que facilita o preenchimento, mas também aumenta a fiscalização sobre quem mantém patrimônio no exterior", explica o advogado tributarista André Felix Ricotta de Oliveira.

Além disso, há um incentivo para quem optar pelo pagamento via Pix e pelo uso da declaração pré-preenchida. "Esse incentivo pode reduzir a burocracia para o contribuinte e agilizar o recebimento dos valores a restituir", acrescenta o tributarista.

Pré-preenchida

Uma das principais facilidades deste ano é a ampliação da declaração pré-preenchida, que já está disponível com dados parciais. Essa opção reúne informações de rendimentos, deduções e bens declarados no ano anterior, permitindo que o contribuinte apenas revise e confirme os dados. No entanto, a versão completa do pré-preenchimento só estará acessível a partir de 1º de abril.

Para enviar a declaração, o contribuinte pode acessar o portal Meu Imposto de Renda no site da Receita ou usar o aplicativo disponível para celulares. No ambiente digital, é possível preencher e enviar a declaração, além de consultar declarações e recibos já entregues, verificar possíveis pendências e até gerar o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para pagamento do imposto devido.

Apesar das facilidades, Oliveira alertou para os cuidados com o acesso à conta gov.br. "O login dá acesso a diversos serviços do governo, incluindo transações bancárias. Compartilhar essa senha pode trazer riscos financeiros e de segurança", orientou.

A Receita Federal recomenda que os contribuintes organizem a documentação necessária com antecedência para evitar correrias de última hora. Informações inconsistentes podem levar a pendências ou até mesmo à temida malha fina. Por isso, é fundamental revisar todos os dados inseridos antes do envio.

Oliveira também aconselha paciência na hora do preenchimento. "Para a maioria dos brasileiros, especialmente assalariados, a declaração pré-preenchida facilita muito o processo. Quem tem rendimentos de investimentos, ações ou ganhos de capital deve revisar atentamente e incluir as informações que não forem automaticamente preenchidas", destacou.

Com a ampliação da base de dados da Receita Federal e novas regras de fiscalização, a recomendação dos especialistas é que os contribuintes fiquem atentos para evitar omissões e possíveis autuações.

"A Receita tem cada vez mais acesso às informações financeiras dos contribuintes. A melhor estratégia é declarar corretamente e dentro do prazo", ressaltou Oliveira.

O contador Sérgio Allan Cabral, gerente de contabilidade da Funpresp-Jud, orienta sobre como evitar transtornos com a Receita Federal. Acompanhe abaixo:



Fique atento! Veja os principais erros que levam à malha fina

Divergências entre informações declaradas pelo contribuinte e as informadas por terceiros (empregadores, bancos e imobiliárias).

Omissão de rendimentos, especialmente de fontes secundárias, como aluguéis e investimentos.

Erros ao declarar despesas médicas, educação ou dependentes.

Como evitar cometê-los

Verificar detalhadamente os informes de rendimentos antes de preencher a declaração, declarar todos os rendimentos, mesmo os pequenos, e revisar cuidadosamente as informações antes do envio.

Melhor estratégia para organizar declaração com múltiplas fontes de renda:

* Manter um arquivo ao longo do ano com comprovantes e informes de cada fonte de renda.

* Utilizar ferramentas digitais para controle financeiro e planejamento tributário. A IA pode ajudar muito nisso, cuidado apenas com o sigilo das informações que você insere nelas.

* Considerar investimentos que possuem benefícios fiscais, como previdência privada, para reduzir a carga tributária legalmente.

* É essencial estar atento ao código correto a ser utilizado na declaração, especialmente servidores públicos, que possuem códigos específicos.

* Outro erro recorrente é informar o CNPJ errado da entidade previdenciária; por isso, é fundamental conferir cuidadosamente esses dados antes do envio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mudanças mais impactantes na declaração do IR