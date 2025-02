Lula assina concessão no Porto de Itaguaí para a Cedro Participações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinaram o contrato para o novo terminal do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (21/2). Dedicado à exportação de minério de ferro, o espaço receberá investimentos de R$ 3,58 bilhões para ampliação da infraestrutura e será administrado pela Cedro Participações, vencedora do leilão realizado no último mês de dezembro.

Durante a cerimônia, o presidente do Conselho de Administração da Cedro, Lucas Kallas, destacou a importância do terminal para aumentar a competitividade da atividade mineral brasileira no exterior, retirando carretas das estradas e reduzindo a emissão de CO2.

“Essa nova rota aumentará a competitividade da mineração brasileira no cenário global e, ao mesmo tempo, trará benefícios significativos para o meio ambiente e para a infraestrutura do país. Com ela, retiraremos cinco mil carretas por dia das estradas e reduziremos em mais de 40 mil toneladas as emissões de CO2”, disse.

O terminal tem uma área total de 249 mil m² e terá capacidade para movimentar 21,4 milhões de toneladas por ano, consolidando o porto como um dos principais polos de exportação do país, impulsionando a produção portuária em um terço.

“Investiremos R$ 3,6 bilhões apenas no novo terminal portuário, que vai gerar 2,8 mil empregos diretos e indiretos durante sua construção. E mais 2,8 mil quando entrar em operação, gerando renda e impulsionando o desenvolvimento social das comunidades no entorno. O ramal e o terminal ferroviário irão demandar ainda mais de 1,5 bilhão de reais em investimentos privados”, afirmou Kallas.

O ministro Silvio Costa Filho classificou o investimento como o maior leilão portuário do Brasil. “Ao longo dos anos, esse investimento chegará a quase 10 bilhões, que serão revertidos em mais empregos e desenvolvimento para a região. Isso é o governo do presidente Lula trabalhando pelo Brasil”, disse.

O presidente Lula destacou a coragem de Kallas e da Cedro em investir no país. “Eu aprendi com a minha mãe que, quando a gente quer saber se a pessoa é honesta e trabalhadora, a gente não tem que prestar atenção na boca, a gente tem que prestar atenção nos olhos. E o companheiro Lucas, desde que foi levado à minha sala dizendo que queria fazer investimentos em mineração no país, descobri na hora que estava conversando com um empresário sério, que ama o Brasil e torce pelo crescimento do Brasil”, ressaltou.

As obras do terminal devem iniciar em 2027, com a conclusão e o início das operações esperados para 2029. O investimento coloca a Cedro Participações como a primeira mineradora de ferro 100% brasileira e de capital fechado a verticalizar sua operação com uma saída para o mar.