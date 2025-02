Serasa: veja como receber auxílio de R$ 100 para quitar dívida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Serasa anunciou a realização de um novo Feirão Limpa Nome com um vale de até R$ 100 para pessoas endividadas. A iniciativa conta com a adesão de 1.456 empresas de diferentes segmentos.

O Auxílio-Dívida será concedido até domingo (23) para consumidores que pagarem um ou mais débitos que, juntos, somarem pelo menos R$ 300. O benefício será aplicado automaticamente em outra dívida em aberto, que pode estar atrasada ou já negativada.

O auxílio será válido somente para acordos realizados pelo aplicativo oficial da Serasa e pagos via Pix.

O último feirão da Serasa foi realizado em novembro e contou com 10,7 milhões de dívidas negociadas. Desde então, a adesão de empresas à iniciativa teve crescimento de 40%.

"Os resultados impressionantes de novembro, com 10,7 milhões de dívidas negociadas, estimularam a chegada de novas empresas participantes, aumentando em milhões o número de ofertas disponíveis", afirma a especialista da Serasa em educação financeira, Aline Maciel.

Na nova edição, 602 milhões de dívidas podem ser negociadas com descontos de até 99% e com parcelas de até 72 vezes. As negociações no feirão podem ser feitas até o dia 26 de março.

Aqueles que pagarem suas dívidas via Pix poderão ter o nome limpo instantaneamente, com a atualização do Serasa Score no momento do pagamento.

Cuidado com golpes

A Serasa faz alerta para os consumidores tomarem cuidado com golpes aplicados durante a realização do Feirão Limpa Nome. Antes de fazer qualquer negociação, é recomendado verificar se o link contém "serasa.com.br" ou se os telefones são (11) 9 9575-2096 ou 3003-6300.

O consumidor também deve verificar a autenticidade do boleto e o nome da chave Pix.

Como receber o auxílio-dívida

- Acesse o aplicativo da Serasa e entre com seu CPF e senha. O cadastro também pode ser criado gratuitamente na plataforma;

- Verifique as ofertas disponíveis, selecione uma ou mais dívidas que somem R$ 300 ou mais. Escolha o Pix, à vista, como forma de pagamento;

- Faça o pagamento. Ele pode ser feito pela Carteira Digital da Serasa ou pelo banco de sua preferência;

- Verifique se tem outra dívida de até R$ 100. Se houver, a Serasa quitará esse valor integralmente. Caso a dívida seja menor que R$ 100, o auxílio será equivalente ao valor da dívida. Não será possível juntar dívidas para atingir R$ 100;

- O valor será recebido na Carteira Digital Serasa, dentro do aplicativo, até o dia 28 de março, após a confirmação do pagamento das dívidas elegíveis. O crédito deverá ser utilizado até 31 de março de 2025;

- A situação do pagamento poderá ser verificada no aplicativo da Serasa. A ação é válida somente de 17 a 23 de fevereiro de 2025, ou enquanto durarem os estoques.