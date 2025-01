Pesquisa do Serasa mostra que brasileiros querem pagar dívidas em 2025

Para 87% dos brasileiros, o ano de 2025 será melhor que o anterior quanto à quitação dos compromissos financeiros, aponta pesquisa realizada pelo Serasa em parceria com o instituto Opinion Box.

De acordo com o Serasa, o estudo mostrou que existe um foco crescente em organização e planejamento financeiro no intuito de pagar dívidas, além de alcançar um ano melhor que 2024, no qual 18% dos entrevistados definiram “dificuldade” como uma das principais palavras que definiram sua relação com as finanças.

No sentido oposto, as principais palavras que definem as perspectivas dos entrevistados para 2025 foram “planejamento” (35%) e “organização” (28%). Para isso, 9 em cada 10 brasileiros ouvidos na pesquisa do Serasa já estavam se planejando financeiramente no final do ano passado, com foco principal para a quitação de dívidas, mencionado por 40% dos participantes.

A grande maioria dos consumidores, 84%, está confiante que conseguirá realizar seus sonhos em 2025. Entre estes, 27% pretende cuidar da saúde, 22% tem planos de investir e 18% querm empreender. Entre as principais preocupações dos brasileiros para 2025 estão os gastos inesperados (27%) e a falta de reserva de emergência (25%).

“O planejamento financeiro é o pontapé inicial para que o consumidor consiga atravessar o ano sem dificuldades. Esta organização, quando feita de forma realista e responsável, pode ser fundamental em momentos de imprevistos. Controlar a renda, os gastos e manter uma reserva de emergência são hábitos capazes de transformar a saúde financeira.”, afirma Thiago Ramos, especialista em Educação Financeira do Serasa.

O último Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, realizado em novembro de 2024, registrou 73,7 milhões de inadimplentes no Brasil, que, juntos, acumulam 274 bilhões de dívidas. Cada consumidor negativado deve, em média, R$ 5.558,30. Minas Gerais registrou mais de 7 milhões de endividados.