Cedro Participações arremata área de 350 mil m² no Porto de Itaguaí (RJ)

A Cedro Participações, holding mineira que atua nas áreas de mineração, agricultura, real estate e saúde, venceu o leilão da área ITG-02, com cerca de 350 mil m², no Porto de Itaguaí (RJ). O pregão foi realizado na tarde de quarta-feira (18/12) na B3, em São Paulo.

No local, a empresa planeja erguer um terminal de armazenagem e movimentação de granéis sólidos minerais, com capacidade estimada em 20 milhões de toneladas por ano, mediante investimentos de R$ 3,7 bilhões. O início das obras está previsto para 2027, sendo que a entrada em operação deve ocorrer em 2029.

A área arrematada está localizada entre as operações da Vale e da CSN, com acesso à malha ferroviária da MRS. Com a iniciativa, a Cedro Participações será a primeira mineradora de ferro 100% brasileira e de capital fechado a verticalizar a operação e ter uma saída para o mar. A expectativa da empresa é que o terminal permita um aumento na capacidade de produção e até nas exportações do setor.

"O terminal está totalmente alinhado com a estratégia de crescimento e sustentabilidade da Cedro e da própria indústria”, afirma Lucas Kallas, presidente do Conselho de Administração da Cedro Participações, controladora da Cedro Mineração.

A Cedro Mineração estima que, em um prazo de 5 anos, haverá um gargalo na capacidade portuária para as mineradoras. Isso porque, atualmente, as pequenas e médias empresas dependem dos portos pertencentes às gigantes do setor para escoar a produção. Com a perspectiva de aumento de capacidade das líderes, as companhias menores têm a capacidade de expansão limitada pela falta de espaço de armazenagem nos portos.

"Vamos ganhar eficiência e competitividade, ajudando a desenvolver social e economicamente a região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais e o litoral fluminense. Esse investimento é positivo não só para as pequenas, mas também para as grandes, já que todo o mercado ganha mais espaço para crescer, abrindo uma janela para o futuro em exportações", acrescenta Kallas.

Para Fabiano Carvalho, vice-presidente comercial, estratégia e projetos, "a expectativa é que a aquisição do Porto do Meio fomente novos negócios para a região, ampliando a capilaridade das operações e impulsionando o desenvolvimento de novos projetos".

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Serafim da Costa Filho, também destacou a importância dos investimentos para a economia da região. "O leilão de granéis sólidos no porto de Itaguaí foi fundamental, tendo em vista a importância da produção de minérios para o país. São investimentos da ordem R$ 3,7 bilhões, que terão vão ser estratégicos para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil".