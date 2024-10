Turista poderá usar saque-aniversário do FGTS para comprar passagem aérea

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As companhias aéreas Gol e Azul passaram a disponibilizar a compra de passagens de aviação utilizando o empréstimo por meio do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como forma de pagamento. A ação é uma parceria entre as empresas e o banco digital Digio, do Bradesco.

A utilização do recurso foi iniciada em junho deste ano pela Azul. De acordo com a empresa, o saldo do FGTS pode ser usado diretamente no aplicativo da companhia. Por se tratar de um empréstimo, especialistas alertam para o risco de endividamento.

"Para utilizar essa forma de pagamento, o cliente precisa aderir à modalidade saque-aniversário por meio do aplicativo do FGTS provido pela Caixa Econômica Federal. No mesmo aplicativo, ele deverá autorizar o Banco Digio, que é o intermediário financeiro da parceria, a acessar as informações de saldo", afirma a companhia.

Após esse processo, a solicitação de pagamento será avaliada e autorizada pela Caixa mediante consulta.

No caso da Gol, que anunciou a medida nesta semana, os clientes da companhia com saldo no FGTS podem antecipar até dez anos do benefício para adquirir as passagens aéreas, por meio de um empréstimo.

O valor disponível na conta do FGTS deve ser superior a R$ 300, e a compra deve ser realizada com antecedência mínima de quatro dias da data da viagem.

Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade e de receitas auxiliares da Azul, celebra a medida. "O pagamento com a antecipação do saque-aniversário representa uma grande oportunidade para que mais brasileiros possam acessar o modal aéreo em suas próximas viagens", diz.

A Gol afirma que a novidade faz parte de uma solução oferecida pela empresa para garantir viagens aos brasileiros. "A iniciativa faz parte do compromisso da companhia em oferecer soluções que atendam às necessidades dos clientes, permitindo que planejem suas viagens de forma mais acessível e flexível", diz nota.

"Nosso objetivo é permitir que as pessoas tenham mais possibilidades financeiras para seus momentos de lazer, utilizando recursos que já são delas sem comprometer a renda mensal ou criar dívidas futuras", afirma o diretor financeiro do banco Digio, André Fonseca.

Como funciona?

No caso das compras realizadas com a Azul, após a solicitação de pagamento com FGTS, o processo de análise pode levar até 24 horas para ser concluído pela Caixa. O status da análise pode ser consultado na seção "Minhas Viagens" do aplicativo da companhia.

Caso o pagamento com o uso do FGTS seja recusado pela Caixa, o cliente tem 12 horas para realizar a compra pagando de outra forma, como com cartão de crédito, débito ou Pix, por exemplo. Após esse prazo, a reserva será cancelada.

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroporto, diz que a modalidade é positiva para o setor. "São inovações como esta que auxiliam as pessoas a viajar com mais frequência e incluem mais brasileiros no transporte aéreo. Ampliar a movimentação nos voos é importante para ajudar o crescimento da economia e aproximar as pessoas", aponta.

Em nota, o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) explica que o trabalhador que opta por retirar o saque-aniversário pode utilizá-lo como preferir. O benefício é disponibilizado para todos os trabalhadores formais.

Não é necessário estar no mês do aniversário para ter acesso à linha de crédito -no entanto, o mês de contratação do empréstimo influencia no cálculo dos juros, porque o abatimento das parcelas só é feito no mês de aniversário do cliente.

Como consultar os valores do FGTS

Para saber os valores disponíveis no seu FGTS, é preciso fazer a consulta por meio do aplicativo. Veja o passo a passo: