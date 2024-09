Saiba por que o vendedor pode recusar pagamento acima de R$ 191 em moedas

Recentemente, um caso curioso aconteceu em Santa Catarina: um homem comprou um carro seminovo utilizando R$ 17 mil em moedas. A repercussão do vídeo, no entanto, levantou uma dúvida: será que existe limite para comprar com moedas? O Banco Central do Brasil (BC) explica, confira o vídeo:

Entenda as regras para comprar com moedas

De acordo com a instituição, o limite para pagamentos em “moedas metálicas” é de R$ 191. Sendo assim, comerciantes e empresas em geral podem aceitar, mas não são obrigados a receber qualquer dinheiro acima desse valor nesse formato.

O representante do Banco Central explicou que existe uma regra que define que ninguém é obrigado a aceitar moedas metálicas que ultrapassem em 100 vezes o valor da face de cada moeda como pagamento. O montante limite é a soma da regra aplicada a todas as moedas em circulação no país, indo de R$ 0,01 a R$ 1,00.

Durante o vídeo, a instituição informa que os bancos não podem se negar a depositar o seu dinheiro, mesmo que esteja em moedas. O BC ainda incentiva as pessoas a colocarem suas moedinhas “esquecidas” ou “guardadas” em circulação, para ajudar a economia. É aconselhado que os cidadãos troquem as moedas por notas ou depositem diretamente na conta bancária.