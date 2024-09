Evento traz a BH mais de 50 paineis com oportunidades no setor industrial

O Imersão Indústria chega à quinta edição com foco em novas oportunidades de negócios e mais de 50 palestrantes das mais diversas áreas. Promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o evento acontece entre os dias 1 e 3 de outubro, no Minascentro, em Belo Horizonte.

O seminário é uma oportunidade para empresários, líderes sindicais, empreendedores, profissionais de RH e estudantes discutirem as tendências e práticas que moldam o futuro do setor industrial.

A edição deste ano tem como tema “Conexões para inspirar. Inovação para transformar”. O objetivo é incentivar o networking entre empresas de todo o país por meio de palestras e painéis com temas das mais variadas áreas. Entre uma programação e outra, os visitantes poderão visitar os stands e se informar sobre o que tem de mais avançado no mundo dos negócios.

A abertura será marcada pela mesa-redonda “Bola na Rede”, uma conversa entre Pedro Lourenço, sócio-majoritário da SAF Cruzeiro, e Rubens Menin, sócio-majoritário da Galo Holding. Entre os palestrantes também estarão o filósofo Luiz Felipe Pondé; a CEO do CEO NOW e conselheira do Pacto Global da ONU, Amanda Graciano; o fundador da Sambatech, Gustavo Caetano; e a filósofa Lúcia Helena Galvão, entre outros.

“As temáticas são tão variadas que já tivemos de tudo em outras edições. Desta vez, nós vamos ter um mágico para fazer um fechamento histórico. Vamos abrir o evento com o futebol, Atlético x Cruzeiro, e fechá-lo com um show de mágica. No meio, você tem temáticas técnicas e filósofos”, conta Tânia Santos, gerente de energia e de câmaras e conselhos da Fiemg.

Nas mais de 50 horas de conteúdo, serão abordados temas como ESG, gestão de negócios, energia e meio ambiente, inovação e tecnologia, gestão tributária, economia e finanças, capital humano e relações do trabalho. Serão disponibilizadas áreas exclusivas para conexões e um espaço co-working dedicado aos participantes.

A expectativa dos organizadores é que o evento deste ano supere os 1,8 mil visitantes por dia da última edição e gerar cada vez mais conexões e conhecimentos por meio da colaboração.

“Vejo que estamos saindo daquela ideia de que grandes eventos só estão no eixo Rio-São Paulo. Este é o único evento no Brasil promovido por uma federação de indústria e que, no final das contas, atinge toda a sociedade. É realmente uma imersão sem tamanho, que todos podem aproveitar”, finaliza Tânia.

Serviço

Imersão Indústria - Conexões para inspirar. Inovação para transformar

Data: 1 a 3 de outubro

Horário: A partir das 8h30

Local: Minascentro - Av. Augusto de Lima, 785, Centro, Belo Horizonte

Acesse a programação completa: link