ONS corrige dados e Aneel 'baixa' bandeira vermelha da conta de luz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta quarta-feira (4/8) que acionou a bandeira vermelha nível 1 para o mês de setembro. A redução do patamar da bandeira vermelha 2, que havia sido anunciada na semana passada, ocorre após a correção de informações do Programa Mensal de Operação (PMO), de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS).

A mudança também ocorre após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ter dito na manhã desta quarta que havia a possibilidade de revisão da bandeira tarifária. Silveira havia adiantado que o acréscimo nas contas de luz de setembro poderia ser revisto para baixo por causa de erros na decisão que elevou a cobrança.

Diante da alteração, a Aneel solicitou para a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) avaliação das informações e recálculo dos dados, o que indicou o acionamento da bandeira vermelha patamar 1.

Além disso, a diretoria da agência também definiu que serão instaurados processos de fiscalização para auditar os procedimentos dos agentes envolvidos na definição da PMO e cálculo das bandeiras.