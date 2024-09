Presidente da Petrobras descarta mudanças em preços de combustíveis

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que está confortável com o nível dos preços dos combustíveis vendidos pela estatal e descartou mudanças nos valores. "Não vamos fazer nada por enquanto", disse ao ser questionada sobre uma possível alteração no valor cobrado pelos produtos.

Ela apontou que o valor cobrado pela estatal hoje é menor do que o praticado no dia 1° de janeiro de 2023. "A população não percebe isso porque tem outras margens, distribuição e revenda", acrescentou.

Chambriard falou com a imprensa após evento em Brasília para anunciar um pacto entre as empresas estatais pela diversidade, equidade e inclusão.

O preço do petróleo tem registrado volatilidade, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. Nesta semana, o movimento é de queda, e o insumo atingiu o menor preço desde o fim de 2023.

O governo do presidente Lula acabou com a paridade dos preços internacionais no início do seu governo e adotou uma nova política comercial.

Na nova estratégia, a Petrobras deixou de seguir apenas o conceito de paridade de importação -que simula quanto custaria para importar os produtos- incluindo em seus parâmetros também o custo de combustíveis concorrentes, como etanol ou diesel importado.

A mudança na precificação dos combustíveis foi uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que queria "abrasileirar" os preços após anos de criticas sobre os elevados valores cobrados pela empresa durante a gestão Bolsonaro.