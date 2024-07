A décima quinta edição do Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (Concred) conta com grandes nomes do ramo e pretende mostrar a força do setor. A edição do evento em BH, nos dias 7 e 9 de agosto, irá abordar os pilares ESG, em relação a pautas ambientais, sociais e de governança, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Entre os convidados do evento, sediado no Expominas, estão o filósofo Luiz Felipe Pondé e o dramaturgo Miguel Falabella.

Na conferência, que hoje é considerada o maior evento do ramo no mundo, Pondé e Falabella irão palestrar com os temas "É possível criar uma IA ética e responsável?" e "Reinventando o presente" na sexta-feira, dia 9 de agosto, nos horários de 16h e 17h10, respectivamente.

Outro convidado é o botânico britânico John Elkington, um dos pioneiros no campo da sustentabilidade empresarial e da responsabilidade social coorporativa, que irá palestrar na quarta-feira, 7 de agosto.

A expectativa é que, no total, o Concred conte com 3.500 congressistas presenciais, além de mais de 3 mil estudantes que participarão do evento paralelo Integração Juventude, em uma programação que conta com mais de 70 palestrantes em painéis de debates e oficinas.

Além disso, o cronograma também conta com uma Feira de Negócios Cooperativistas com 50 expositores, com o tema central de "A sustentabilidade humana e o mundo exponencial: construir o futuro em tempos de transformação", abordando os ODS.

No Brasil, o cooperativismo financeiro se mostra em expansão, uma vez que, atualmente, há 779 cooperativas de crédito em 3.080 municípios. Com isso, há mais de 9 mil postos de atendimento, com geração direta de 100 mil empregos. Ainda, o total de cooperados do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo subiu de 17 milhões, em 2022, para 19 milhões em 2023, entre pessoas físicas e jurídicas, de acordo com dados do Banco Central.



Segundo Moacir Krambeck, presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras), realizadora do evento em parceria com o Sicoob, o congresso irá destacar o crescimento do cooperativismo financeiro no Brasil e no mundo. "Trata-se de um reflexo da busca por modelos econômicos mais sustentáveis e inclusivos. No Concred 2024, vamos explorar como essa expansão está transformando comunidades e promovendo a sustentabilidade humana em um mundo cada vez mais dinâmico e interconectado", afirma.

A programação completa do evento pode ser encontrada no site do Concred. Os ingressos também estão disponíveis no site, custando de R$ 499,00 a R$ 699,00 na modalidade digital, e de R$ 4.625,00 a R$ 6.012,50 na modalidade presencial.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa