O Banco Central do Brasil (BC) anunciou que as notas da primeira família do Real, lançadas em 1994, serão gradualmente retiradas de circulação. Essa família inclui cédulas nos valores de R$ 1, R$ 5, R$ 10, R$ 50 e R$ 100, além da cédula comemorativa de R$ 10, alusiva aos 500 Anos do Descobrimento do Brasil.

A instrução normativa do BC, publicada na última quarta-feira (10/7), orientou que as instituições financeiras retenham essas cédulas antigas ao recebê-las e as encaminhem à autoridade monetária para substituição por notas da segunda família do real, lançada em 2010. A decisão baseia-se no fato de que, considerando o tempo de vida útil dessas cédulas, é provável que suas condições físicas não estejam mais adequadas para circulação.

Embora as notas da primeira família ainda sejam aceitas em todo o território nacional e mantenham o poder de compra, o BC visa aumentar a predominância das notas mais novas. Atualmente, as cédulas da primeira família representam 3% do total circulante no país. “O plano é que, gradativamente, as notas da segunda família se tornem predominantes. Entretanto, a população pode continuar utilizando as cédulas da primeira família normalmente nas transações diárias, tanto para pagamentos quanto recebimentos”, destacou o BC em nota.

Segundo o BC, as cédulas desgastadas dificultam o reconhecimento dos elementos de segurança e as operações de equipamentos bancários, como caixas eletrônicos e máquinas contadoras. A retirada dessas notas busca, portanto, melhorar a segurança e eficiência do sistema monetário.

Relembre o design das notas

Primeira família do Real (foto: Casa da Moeda do Brasil)

R$ 1: Beija-flor alimentando filhotes em um ninho (cor verde).

R$ 5: Garça (cor violeta).

R$ 10: Arara (cor carmim).

R$ 50: Onça-pintada (cor marrom).

R$ 100: Garoupa (cor azul-turquesa).

Cédula comemorativa de R$ 10: Efígie de Pedro Álvares Cabral, lançada no ano 2000.

Segunda família

A segunda família do real, lançada em 2010, foi desenvolvida com o objetivo de incorporar elementos gráficos e recursos antifalsificação mais avançados. Com 14 anos em circulação, essas cédulas destacam-se por suas características de segurança e design aprimorado.

As notas da segunda família exibem a efígie da República em um dos lados e apresentam animais da fauna nacional no outro, proporcionando uma homenagem à biodiversidade brasileira. Além disso, essas cédulas possuem tamanhos diferenciados, facilitando a identificação e manuseio por parte dos usuários.

O Plano Real completou 30 anos em 1º de julho, e a modernização das cédulas faz parte das iniciativas do BC para garantir a eficiência e segurança do sistema monetário brasileiro.