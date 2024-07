O primeiro semestre para o e-commerce de pequenas e médias empresas mineiras movimentou R$ 193,6 milhões, valor 30% superior aos ganhos registrados no mesmo período de 2023, segundo levantamento da Nuvemshop, plataforma que trabalha com varejo online.

Até o momento, 2,6 milhões de itens foram vendidos por Minas Gerais. As áreas que mais se destacaram foram moda, acessórios e saúde & beleza, que registraram faturamento de R$ 85,3 milhões, R$ 9,6 milhões e R$ 7,6 milhões respectivamente.

“Apesar de as vendas online já fazerem parte do comportamento do consumidor no Brasil, é visível o potencial desse mercado frente a outros negócios para empreendedores de todos os segmentos. O e-commerce é e continuará sendo uma das melhores oportunidades para pequenos e médios varejistas que desejam iniciar ou mesmo expandir suas vendas”, comenta Daniela Spinardi, diretora de Pequenas e Médias Empresas.

Sendo que o cartão de crédito e o PIX foram os meios mais usados, respondendo por 50,% e 39% das compras feitas.

Desde a época da pandemia de Covid-19, o comércio eletrônico vem registrando aumento. Entre 2019 e 2022, apenas no Brasil foram movimentados aproximadamente R$ 450 bilhões, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os produtos mais comprados, no período, estavam celulares, televisores, livros, notebooks e geladeiras