A Casa do Pão de Queijo entrou com um pedido de recuperação judicial na última sexta-feira (28/6). O pedido se refere à holding e suas 28 filiais, todas localizadas em aeroportos, e não tem impacto sobre as 170 franquias da rede. O valor da dívida é de R$ 57.496.189,82 e inclui contas de luz não pagas da fábrica da empresa, tendo assim o risco de parar a produção se a energia for interrompida.

Por meio de nota, a empresa justificou que foi fortemente impactada pela pandemia da COVID-19 e pela alta de juros. Segundo a rede, a pandemia “obrigou a suspensão de atividades por razões sanitárias com a consequente perda de produtos, sem uma contrapartida suficiente em termos de aluguéis de lojas, pagamento de funcionários e contratos com fornecedores”.



Ainda em nota, a empresa também cita o cenário macroeconômico pouco favorável. “Em especial com os juros altos que afetaram não apenas a companhia, mas também vários setores da economia, notadamente o varejo”. Outro fator elencado envolve o clima, que levou à “perda de receitas relevantes”, diz a Casa do Pão de Queijo.



Do total da dívida da Casa do Pão de Queijo, o montante de maior valor, R$ 55,9 milhões, diz respeito aos credores quirografários, que são aqueles que não têm nenhuma garantia ou direito de preferência nos pagamentos. Segundo a empresa, o pedido de recuperação judicial visa “uma ampla e negociada solução para a situação financeira atual, de modo a permitir à direção da empresa honrar todos os seus compromissos”.



O processo está a cargo do juiz Leonardo Manso Vicentin, da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Fórum João Mendes, na capital paulista.



Por fim, a Casa do Pão de Queijo informou que as operações da companhia devem continuar normalmente na fábrica, nas lojas próprias e nas franquias. “Também estão previstos lançamentos de produtos no final do ano, como de costume”, diz.

