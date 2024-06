CEO do GrupoSupernosso Euler Fuad Nejm é o entrevistado pelo jornalista Benny Cohen no 'EM Minas'

O CEO do Grupo Supernosso, Euler Fuad Nejm, se solidarizou com as enchentes que afetaram boa parte dos municípios do Rio Grande do Sul, mas disse que não há preocupação com um possível desabastecimento, inclusive de arroz. A entrevista completa vai ao ar neste sábado (29/6), às 19h20, na TV Alterosa e no canal do Youtube do Portal Uai, e também na edição de domingo (30/6) do Estado de Minas.

"Não tivemos nenhum problema de abastecimento. Teve muita procura de arroz, mas tudo é questão de oferta e demanda, oferta e procura. Os preços do arroz aumentaram, mas a produção de arroz já tinha sido colhida. Tem estoque suficiente para abastecer normalmente", disse o empresário do ramo varejista.

Em maio, alguns supermercados de Belo Horizonte chegaram a limitar a compra de arroz por clientes, em até cinco pacotes de cinco quilos por pessoa. A medida foi tomada após uma grande compra destes itens, mesmo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais alegando que as chuvas não afetaram a colheita.

Na época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alegou que, em caso de necessidade, o Brasil poderia importar arroz de outros países, como Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Venezuela e até do Sudeste Asiático. Apesar de órgãos terem afirmado que não seria necessário, o governo realizou um leilão com o objetivo de comprar o grão e colocar o preço do quilo em R$ 5.

O pregão foi cancelado no dia 11 de junho por suspeita de irregularidade. Duas empresas, ligadas ao ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, foram responsáveis pela intermediação da venda. A Polícia Federal abriu uma investigação do caso. Geller, que foi exonerado do cargo após o caso, nega qualquer irregularidade.

Euler Fuad Nejm também falou sobre rumores de falência e demissão em massa da empresa, analisou como a taxa básica de juros praticada no Brasil afeta o segmento e comentou robotização das unidades ao longo dos próximos anos.

