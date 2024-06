CEO do Grupo Supernosso, Euler Fuad Nejm é o entrevistado pelo jornalista Benny Cohen no 'EM Minas'

O CEO do Grupo Supernosso, Euler Fuad Nejm, desmentiu os rumores de que o supermercado esteja passando por um momento de dificuldade, poderia realizar demissões em massa e até mesmo decretar falência. A entrevista completa vai ao ar neste sábado (29/6), às 19h20, na TV Alterosa e no canal do YouTube do Portal Uai e estará publicada na edição de domingo (30/6) do Estado de Minas.

"O Supernosso é uma empresa sólida, econômica e financeiramente. Empresa em franco crescimento. Fizemos uma parceria inédita com o grupo Carrefour. Digo inédita, porque um grupo com a marca global se submeter a uma marca regional é uma coisa inédita no mundo. Inclusive, isso chancela a marca Supernosso e nossa gestão, e, como o contrato tinha vencimento, não renovamos, mas foi interessante enquanto durou", afirmou o empresário.

Quinze lojas dos supermercados Supernosso, em Belo Horizonte e na Grande BH, foram fechadas no último dia 8 de junho. Os imóveis, que eram alugados, foram devolvidos aos seus donos. Desde outubro de 2019, quando as empresas firmaram uma parceria, a bandeira da multinacional francesa foi substituída por varejista mineiro.

Os empregados foram absorvidos pelos novos operadores destas lojas, mas Nejm se dispôs a absorver os que queiram seguir na empresa, pois planeja uma considerada expansão das atividades nos próximos anos.

Leia também: Supernosso vai fechar as 15 lojas arrendadas do Carrefour em BH

O empresário fez um balanço da parceria, a qual avaliou como "boa e proveitosa para os dois lados, que puderam aprender e se beneficiar mutuamente". "Aprendi muito e também aprenderam conosco. Porque é uma administração regional, o cliente tem particularidades e preferência por marcas regionais."

Euler Fuad Nejm também falou sobre como a taxa de juros afeta o mercado varejista, os impactos das enchentes que destruíram o Rio Grande do Sul no setor e robotização das unidades ao longo dos próximos anos.

Onde assistir

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h20, simultaneamente na televisão e no Youtube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um terceiro bloco exclusivo.





O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com o CEO do Grupo Supernosso, Euler Fuad Nejm, em textos no portal (em.com.br) e no jornal impresso de domingo (30/6).