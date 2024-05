A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou um documento, nesta quinta-feira (16/5), sugerindo reajuste tarifário anual médio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) em 7,32%. O índice ainda será votado pela própria agência. O anúncio irá ocorrer na terça-feira (21/5). Caso aprovado, ele passará a valer a partir da última semana de maio.

O documento aponta que o ressarcimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não compensado na compra de energia e o custo total de transmissão tiveram aumento considerável, o que impactou na sugestão de reajuste.

A Cemig atende a um número superior a 9 milhões de unidades consumidores, como residências, comércios, indústrias, iluminações públicas, áreas rurais, entre outros.

As industrias são as maiores responsáveis pela participação do consumo da companhia energética, respondendo por 50,3%.

Já as residências e os comércios representam 27,1% e 9,2%, respectivamente.

Veja nota da Cemig:

A Cemig esclarece que o contrato de concessão de distribuição da empresa determina que o reajuste anual passa a valer na última semana do mês de maio. O anúncio da tarifa da companhia é sempre feito pela Aneel na terça-feira anterior ao dia 28/5, que é a data definida em contrato para o reajuste das tarifas da Cemig D. Desta forma, neste ano, o anúncio está previsto para a próxima terça-feira (21/5).