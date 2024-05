Com o Dia das Mães se aproximando, encontrar o presente perfeito pode ser uma tarefa desafiadora. Para facilitar sua busca, selecionamos uma ampla gama de ideias de presentes, para mamães com diferentes gostos, que cabem no bolso.

Confira nossa lista, com opções disponíveis em lojas online com entrega rápida e também em lojas físicas em Belo Horizonte.

1. Roupas:

Blusa: Uma blusa estampada ou com detalhes metalizados (que é uma tendência do momento) é uma ótima opção para presentear sua mãe com estilo e conforto. Procure por modelos em lojas online ou físicas, como Youcom ou C&A

Vestido: Um vestido básico ou estampado é uma escolha clássica e atemporal para presentear no Dia das Mães. Confira as opções disponíveis em lojas como Zinzane e Renner, que oferecem uma variedade de modelos por preços acessíveis. Aposte em modelos midis ou longos, e cores que valorizem a beleza da sua mãe

Casaco: O inverno está logo ali, por isso uma boa dica de presente é um casaquinho para aquecer sua mãe nessa estação. Em lojas como Amaro e Riachuelo, já tem diversos modelos de tricôs, casacos oversized e casacos mais fininhos

2. Calçados:

Rasteirinha: Se sua mãe prefere conforto sem abrir mão do estilo, uma rasteirinha básica é uma escolha certeira. Marcas como Arezzo e Constance oferecem opções elegantes por preços que se encaixam no seu orçamento.

Tênis Casual: Para as mães que gostam de conforto e versatilidade, um tênis casual é uma excelente opção. Confira as variedades disponíveis em lojas como Sonho dos Pés ou Netshoes, onde você pode encontrar modelos por até R$150.

Botas: Uma outra boa aposta para a chegada do inverno é uma bota. Com salto, sem salto, cano alto ou curto, foque no estilo da sua mãe para escolher a peça que ela poderá usar por muitos invernos.

Ah… E a cor preta para qualquer calçado, quase nunca é um erro!

3. Jóias

Jóias sempre são uma boa aposta para o Dia das Mães, em lojas como Vivara e Morana, você encontra diversas opções de brincos, anéis e colares de prata ou folheados por até R$150. Esse tipo de presente é eterno.

4. Acessórios

Óculos: Óculos são peças marcantes para usar em qualquer época do ano, na Chilli Beans e Saint Germain você encontra peças diversas, dentro da faixa de preço.

Bolsas: Com diferentes cores e para diversos estilos, toda mulher precisa de uma boa bolsa, seja para trabalhar ou sair à noite. Aposte em lojas como Anacapri e Santa Lolla

Adereços para cabeça: Acessórios para o cabelo estão super em alta no mundo da moda. Se sua mãe é uma boa fashionista aposte em chapéus, tiaras, faixas, lenços ou laços. Você encontra diferentes adereços na Becco ou outras lojas de departamento



5. Bebidas:

Vinho: Um bom vinho é sempre um presente sofisticado e apreciado. Você pode procurar por opções no Verde Mar e na Grand Cru, que oferecem uma seleção diversificada de vinhos por preços acessíveis e sempre terão profissionais disponíveis para auxiliar na escolha.

Whiskey: Se sua mãe é fã de Whiskey, o Johnnie Walker é uma boa escolha com diferentes opções, como Blonde e Black Label de 750ml, que não ultrapassa os R$150

Kit Gin: Para uma bebida mais elaborada você pode apostar em um Kit Gin, montando em uma cesta com água tônica, xaropes e especiarias, marcas como Beefeater e Tanqueray são opções famosas de destilados que são encontrados em diversos mercados e se encaixam na faixa de preço.

6. Cosméticos e produtos de autocuidado

Kit de Perfumes: Uma seleção de perfumes e hidratantes que sua mãe experimente diferentes fragrâncias sem comprometer seu orçamento. Confira as opções disponíveis em lojas como Natura ou O Boticário, que já montam kits prontos para o Dia das Mães.

Maquiagem:Para as mães que adoram se maquiar, um kit de maquiagem é uma escolha acertada. Procure por opções em lojas como Quem Disse, Berenice? ou MAC Cosmetics, onde você pode encontrar conjuntos de produtos por preços acessíveis.

Kit de Skin Care: Para uma rotina de cuidados com a pele completa, um kit de skin care é uma excelente opção. Confira as opções disponíveis em marcas como Sallve e Principia, onde você pode encontrar conjuntos de produtos para diferentes tipos de pele.



7. SPA Day

Um serviço em um SPA é uma ótima opção para mamães que amam relaxar, você pode comprar um vale presente ou um vale massagem, muitos locais oferecem diferentes serviços relaxantes. Escolha o ideal para sua mãe.

Spa Lótus, Spa Primer e Villa Spa Zen são algumas opções em diferentes regiões de Belo Horizonte.

8. Faça você mesmo

Carta: Dá para fazer uma linda carta sem parecer clichê. Se sua mãe ama mensagens de carinho, você pode apostar em detalhes para sair do tradicional, como colagens de diferentes papéis e cores, QR Code com músicas e desenhos

Cozinhe: Uma boa surpresa para a data é cozinhar o prato favorito da sua mãe, assuma todas as tarefas no dia dela. Um bom acréscimo é preparar uma guloseima com brownies ou cookies e entregar em uma bela caixa

Quadro: Que tal presentear com uma decoração que vai pra sempre lembrar da relação de vocês?! Você pode apostar em uma pintura, bordado ou até uma colagem de fotos