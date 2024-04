Por meio do Correio Aéreo Nacional (CAN), disponibilizado pela Força Aérea Brasileira (FAB), civis podem viajar pelo Brasil em aeronaves da instituição sem nenhum custo. O objetivo do serviço é oferecer aos cidadãos um lugar na aeronave, aproveitando que ela estará em missão, como uma carona. O acesso ao voo é de acordo com a disponibilidade de vagas e o itinerário da aeronave.



Para voar de graça, os civis devem se cadastrar, com antecedência, junto ao CAN, informando o destino desejado. Nos 10 dias seguintes ao cadastro, caso haja vaga em aeronave da FAB com a mesma destinação, a instituição entrará em contato por meio do e-mail.

A forma de acessar e preencher o documento de interesse pode variar entre uma ligação, e-mail ou ida à base da FAB mais próxima. A maneira adequada para cada região deve ser checada com a própria base, cujos contatos são disponibilizados no site da Força Aérea.

O cadastro tem validade de 10 dias, por isso, se o interesse permanecer, o cidadão deve renová-lo. Caso haja vagas disponíveis, normalmente o passageiro é informado em cima da hora, com um dia de antecedência ou na própria data da viagem.

Por isso, planejamentos como agendamento de estadia podem ser uma dificuldade para aqueles que querem pegar uma carona com as Forças Armadas. Além disso, de acordo com a FAB, o destino e a rota podem ser alterados sem qualquer aviso prévio.



Os interessados no transporte aéreo gratuito também devem estar cientes que viajar com a FAB pode não ser como um voo comum. Não há garantias que o modelo da aeronave disponível seja para transporte exclusivo de pessoas, ou seja, pode acontecer de na hora do embarque o passageiro se surpreender com um avião de carga.



Desvantagens

O viajante também deve ter em mente que conseguir uma passagem de ida não garante que haverá uma vaga para a volta, justamente por estar a mercê dos itinerários. Além disso, as bases para cadastro variam na ida e na volta. Por exemplo, se uma pessoa sai de Minas Gerais com destino a Santa Catarina, na ida deve fazer o cadastro com a unidade mineira da FAB. Já na volta, com a base catarinense.



A estratégia para economizar nas passagens aéreas divide opiniões. Há pessoas que avaliam como uma grande vantagem, já outras, consideram o processo complicado e as condições muito inusitadas.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges