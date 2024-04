Moradores do entorno captaram vídeo com o som incessante da troca de tiros

Um intenso tiroteio entre criminosos rivais no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira (24), assustou os moradores da região. Balas traçantes foram vistas em diversas áreas do bairro. Traficantes do Morro do João, no Engenho Novo, tentam dominar a comunidade.

Moradores apavorados gravaram vídeos e tiveram que se jogar no chão para se protegerem dos tiros. Não há informações sobre feridos.



Os constantes assaltos a pedestres, também vêm deixando a população que mora e que trabalha no bairro, sem perspectiva de melhora. “Eu trabalho aqui perto do Morro dos Macacos. Digo pra vc que todo o dia tem tiroteio. Eu tenho crianças em casa e fico preocupada em sair do trabalho para ficar com eles. A polícia vem, fica durante o dia, sai e o tiroteio volta”, afirmou uma vendedora que preferiu não se identificar.

Em entrevista à Super Rádio Tupi, um morador do bairro afirmou ainda que já foi assaltado duas vezes na região . ” Nas duas, levaram meu celular. O cara estava de moto. Isso acontece direto. Tá muito difícil. Vila Isabel tá violento demais. Já foi o bairro da boemia, dos restaurantes, dos encontros. Quem manda são.os bandidos”, contou um motorista.



No início do mês, em um outro tiroteio, três pessoas morreram. Uma das vítimas morreu na Rua Souza Franco. O policiamento segue reforçado em Vila Isabel.