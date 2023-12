As pequenas e médias empresas do e-commerce de Minas Gerais faturaram mais de R$ 16 milhões na semana de Black Friday, entre os dias 20 e 26 de novembro, segundo levantamento da Nuvemshop. O resultado representa um crescimento de 46% em relação ao mesmo período no ano de 2022, quando o faturamento ficou na casa de R$ 11 milhões.

Durante a semana de promoções, foram vendidos cerca de 236 mil produtos, com ticket médio de R$ 237. Os segmentos que mais se destacaram no período foram a Moda, com faturamento de R$ 7,2 milhões, seguido por “acessórios” (R$ 650 mil) e “saúde e beleza” (R$ 640 mil). Em todo Brasil, as PMEs faturaram R$ 163,5 milhões no mesmo período.

Segundo Marcela Olardi, gerente sênior de Sucesso do Cliente da Nuvemshop, os resultados mostram uma tendência de mercado que indica o crescimento do setor. “Se a gente olha para os números sem ser por Minas Gerais, também vemos um crescimento de 45%. Alguns lugares falam que o e-commerce na Black Friday não foi bom, mas acredito piamente que depende do tipo de empreendedor, porque já observamos um crescimento desde meados de outubro”, disse.

Outro levantamento da NuvemShop também mostra que as pequenas e médias empresas do e-commerce de Minas Gerais cresceram 16% entre janeiro e junho de 2023, em relação ao mesmo período. No primeiro semestre de 2022 o faturamento foi de R$ 128,1 milhões, enquanto em 2023 seriam de R$ 148,5 milhões.

A especialista pontua que muitos lojistas adotaram uma estratégia de aquecer sua base de clientes com promoções no mês anterior. Ela também observa que Minas Gerais fica em um espaço privilegiado no setor.

“Com as redes sociais, a localização do empreendedor não é mais tão importante. Minas Gerais é um lugar estratégico porque fica entre o Nordeste e o Sudeste/Sul, podendo oferecer um frete que não vai pesar no cliente final. Tem questões fiscais importantes envolvidas nisso e tem as questões logísticas. Já tem alguns polos logísticos em Minas e a gente sabe que facilita bastante o trabalho do empreendedor”, explicou.