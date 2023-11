O pequeno e médio empresário do comércio online de Minas Gerais faturou R$ 31 milhões no último mês de outubro, segundo levantamento da Nuvemshop. No Brasil em geral os lojistas do e-commerce movimentaram cerca de R$ 301 milhões, vendendo cerca de 5 milhões de produtos no período analisado.

Segundo o levantamento, o crescimento das vendas em Minas representa cerca de 23% a mais do que o mesmo período do ano passado, quando o faturamento foi de cerca de R$25 milhões. Os resultados positivos aquecem o setor que se aproxima da Black Friday com boas expectativas, já que a data de promoções é historicamente um bom momento para os lojistas.

Segundo o diretor geral da Nuvemshop, Luiz Figueira, os empresários tem criado boas estratégias para se destacarem em relação aos grandes varejistas e antecipando algumas promoções. No período de referência foram vendidos mais de 419 mil produtos, um crescimento de 13%, com um ticket médio de R$ 241,40.

“Os resultados das vendas de outubro mostram a relevância de maior preparação sobre as campanhas promocionais a fim de garantir o bom faturamento na data. Muitos lojistas adiantaram suas promoções e, inclusive, 22% destacam que programaram promoções para o mês todo de novembro”, disse.

A Black Friday de 2023 está marcada para o dia 24 de novembro.