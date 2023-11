A Justiça determinou o despejo da Starbucks da loja alugada no Boulevard Shopping, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de BH. A decisão é do juiz Eduardo Veloso Lago, da 25ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. No fim de outubro, sua controladora, a SouthRock, entrou com pedido de recuperação judicial.

Segundo a determinação judicial, o motivo do despejo é a falta de pagamento de três meses de aluguel, e a empresa tem 15 dias para desocupar o imóvel sob pena de desalojamento compulsório.

Na decisão, o juiz ainda fixou o pagamento de caução no valor equivalente a três aluguéis vigentes, o que deve ser depositada no prazo de cinco dias.

“Assim, defiro a liminar, mediante caução em dinheiro, para determinar ao(s) Réu(s)-locatário(s) (e eventuais ocupantes) que desocupe(m) o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desalojamento compulsório. Fixo a caução no valor equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes, a ser prestada no prazo de 05 dias, dispensada a lavratura de termo”, determina.

No início de novembro, outra unidade da rede de cafeterias, no Shopping Cidade, no Centro de BH, também foi fechada.

Procurados pela reportagem, o Boulevard e a SouthRock não vão se posicionar sobre o caso.

Recuperação judicial

O fechamento das lojas acontece após a SouthRock entrar com pedido de recuperação judicial, em 31 de outubro. No documento encaminhado à 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo, o grupo afirma que o total de suas dívidas é de R$ 1,8 bilhão.

Ainda em outubro, a Starbucks Brasil perdeu o direito de uso da marca no país devido ao atraso no pagamento previsto no acordo de licenciamento.