A venda de produtos digitais foi positiva na Black Friday de 2023 no Brasil. Ao contrário do resultado negativo do e-commerce brasileiro, que teve queda de 16% no mesmo período, cursos online, e-books, podcasts e assinaturas digitais tiveram crescimento de 26% de vendas.

Segundo a plataforma digital Hotmart, os nichos de produtos digitais mais vendidos foram finanças e negócios, ensino e estudo acadêmico, além de saúde e esportes. Os meios de pagamento mais usados foram cartão de crédito, PIX, e boleto bancário, nesta ordem.

De acordo com o diretor da unidade de negócios brasileira da Hotmart, Victor Frazão, os consumidores já descobriram as vantagens dos produtos digitais e não abrem mão deles. "O produto digital democratiza esse conhecimento e permite maior flexibilidade de acessar esse conteúdo de qualquer lugar, a qualquer hora”, afirma.

Um estudo feito pela Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas (FGV ECMI) revela que mais de 25 milhões de brasileiros já compraram um produto digital ao menos uma vez. Nos últimos cinco anos, o número de compradores do setor aumentou mais de 10 vezes.

Os cursos com foco em desenvolvimento profissional têm sido os mais escolhidos pelos compradores.