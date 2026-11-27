O projeto Jogos de Danças Diversas desenvolveu um novo baralho artístico e pedagógico voltado para a inclusão escolar. A iniciativa propõe ampliar a compreensão sobre a dança e valorizar o movimento nas instituições de ensino, utilizando práticas criadas com estudantes autistas e não autistas.

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As cartas trazem ilustrações e personagens inspirados nas experimentações de estudantes da Escola Municipal Professor Hilton Rocha, em Belo Horizonte. Todas as peças contam com tradução em Libras e dialogam com conteúdos audiovisuais.

A apresentação do segundo volume ocorreu na tarde dessa quinta-feira (26/11), na Escola Municipal Professor Hilton Rocha, situada na Rua Vicente Surette, 215, no Bairro Mangueiras, região do Barreiro, em Belo Horizonte.

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Criação conjunta e diversidade

A versão impressa é publicada pela Acolá Editora e reúne os dois volumes da pesquisa, ilustrados por Heloisa Barbi Perucello. O primeiro volume abordou a dança com crianças com paralisia cerebral por meio do edital Funarte Retomada 2023. Esta nova etapa foca crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e envolve também estudantes não autistas.

As professoras doutoras Graziela Andrade, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e Anamaria Fernandes, e Rosa Primo, da Universidade Federal do Ceará (UFC), foram responsáveis por idealizar o projeto. A equipe conta ainda com a colaboração de Duna Dias, Natália Cândido e Samuel Carvalho.

Segundo Anamaria Fernandes, no segundo volume, o foco deixou de ser as famílias e passou a ser a escola. “A dança é uma ferramenta preciosa para desenvolver diferentes possibilidades e maneiras de ser e estar, por isso a iniciativa.”

As ações ocorreram em um laboratório de dança com encontros individuais e coletivos com crianças, mães, cuidadores e educadores. A realização na escola parceira possibilitou o acompanhamento dos estudantes e o fortalecimento de laços com os profissionais da educação. A proposta dispensa pretensões terapêuticas ou de reabilitação e compreende a arte como campo de convivência e participação cultural.

Ainda de acordo com Anamaria, os jogos foram criados para explorar as particularidades das crianças, criando um ambiente inclusivo. “O coletivo abraça a especificidade da criança autista e cria a partir daí. Não é mais essa perspectiva de que a criança autista precisa se adaptar.”

A iniciativa conta com recursos do Edital Multilinguagens 2024 do Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. O projeto reúne apoio institucional da UFMG, UFC, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Laboratório de Experimentações Sonoras e da própria escola municipal participante, além da cooperação com o grupo UMA, União das Mães Atípicas.

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Acesso gratuito

O público pode acessar gratuitamente vídeos de brincadeiras e danças pelo canal "Arte e Diferença", no YouTube. As gravações permitem que familiares e educadores experimentem as propostas corporais sem a necessidade do material impresso.