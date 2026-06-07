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PEDIDOS NEGADOS

Planos de saúde recusam cirurgias de readequação de gênero, e queixas aumentam

No ano passado, o STF decidiu que os planos de saúde devem cobrir procedimentos que não estejam no rol da ANS desde que tenham prescrição médica

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VITOR HUGO BATISTA
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VITOR HUGO BATISTA
Repórter
07/06/2026 14:13 - atualizado em 07/06/2026 20:25

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SÍMBOLO DA JUSTÇA
O STJ e o STF já determinaram que cirurgias de readequação de gênero sejam feitas pelos planos de saúde crédito: Pexels/ KATRIN BOLOVTSOVA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cirurgias de readequação de gênero não são meramente estéticas e devem ser cobertas pelos planos de saúde, conforme decidiu o STJ (Superior Tribunal de Justiça) em 2023. Operações de transgenitalização e de implantação de próteses mamárias para mulheres transexuais também foram incorporadas ao SUS e são reconhecidas pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) como procedimentos de afirmação de gênero.

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Muitas operadoras, porém, ainda negam esses procedimentos, o que fez crescer o número de queixas de pacientes no país.

Reclamações sobre o tema registradas na ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) aumentaram 11 vezes nos últimos oito anos, passando de 15, em 2018, para 166, em 2025. Até março de 2026 a agência já havia recebido 38 queixas.

 O número de processos judiciais também tem aumentado.

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) não possui dados específicos sobre ações relacionadas ao tema, mas levantamento feito na plataforma Jusbrasil indica que o volume de processos saltou de 32, em 2021, para 285, em 2025, considerando buscas com os termos "redesignação sexual" e "planos de saúde". O levantamento foi feito pela Clínica Pluris, especializada no atendimento à população LGBTQIA+.

Os dados do Jusbrasil não representam a totalidade das ações, mas a plataforma funciona como um bom termômetro, afirma a advogada Anna Goulart, especialista em direto da saúde. "É um indicativo de que o assunto vem ganhando maior presença no Judiciário, seja pelo aumento da demanda, seja pela maior visibilidade jurídica da discussão."

A assessora de vendas Isabella Carvalho, 23, conta que decidiu ir à Justiça em dezembro do ano passado após ter o pedido de colocação de prótese mamária negado pela operadora Amil. Moradora de Carapicuíba, na Grande São Paulo, ela diz que o plano recusou a cirurgia sob a justificativa de se tratar de um procedimento estético não previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS.

No ano passado, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que os planos de saúde devem cobrir procedimentos que não estejam no rol da ANS desde que tenham prescrição médica, eficácia e segurança comprovadas e autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

ANS também explica que o processo de redesignação de gênero não está previsto como um procedimento único no rol de cobertura obrigatória, mas que diversas cirurgias que fazem parte do processo -como mastectomia e histerectomia- estão incluídas individualmente na lista de referência.

"Esses procedimentos constam no rol sem diretriz de utilização e sem restrição, sendo de cobertura obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, mesmo no processo transexualizador", afirma a agência reguladora.

Após a concessão de uma liminar favorável a Isabella, o plano foi obrigado a cobrir todos os custos da cirurgia, de cerca de R$ 18 mil. Alegando que não se tratava de uma emergência, a Amil recorreu, e a liminar foi derrubada em março, 13 dias antes da operação.

"Fiquei péssima, muito chateada, chorei. Tudo isso está me causando muito estresse", diz Isabella.

Procurada, a Amil afirmou que segue o rol de procedimentos da ANS, cumpre os contratos e avalia cada caso individualmente. Sobre o caso de Isabella, afirmou que o processo tramita em segredo de Justiça.

Para a advogada Anna Goulart, a recusa faz parte da estratégia das operadoras. "Como nem todos judicializam [o caso] após a negativa, acaba sendo mais rentável negar."

De acordo com a advogada Mayara Penna, da Clínica Pluris, negar inicialmente pode custar mais caro no final para as operadoras, especialmente considerando que a Justiça tem reconhecido o direito dos pacientes com mais frequência. "Quando perdem, além do procedimento, [os processos] acabam envolvendo danos morais e outros custos", afirma.

Entidades do setor dizem cumprir as normas. A Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde) afirma que a judicialização reflete "desafios estruturais entre regulação, prática clínica e expectativas dos pacientes" e que as operadoras atuam conforme a regulamentação vigente.

A Fenasaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) diz que as empresas cumprem as normas regulatórias e garantem o acesso a procedimentos obrigatórios e reconhece que alguns casos podem ganhar a esfera judicial buscando "conciliar a atuação técnica com o acesso adequado aos cuidados".

Diante das negativas e da demora, Isabella se diz frustrada.

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"A gente busca uma cirurgia para se sentir melhor, mas acaba saindo ainda mais abalada psicologicamente. Eu já lidava com a ansiedade, com as dificuldades de ser uma mulher trans, com a disforia, e tudo isso só piora. É frustrante pagar convênio, pagar advogada e no fim ver tudo cancelado", afirma. "Considerei parar, porque é muito desgastante. Mas não aceito chegar até aqui e desistir."

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