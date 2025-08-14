'Dia do tio gay' ganha popularidade como símbolo de afeto e inclusão

Desde 2016, cresce o movimento para instituir o 14/8 como o Dia do Guncle - termo em inglês que une as palavras gay e uncle (tio). A proposta homenageia, não apenas os tios de sangue que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, mas também os tios de consideração que ocupam esse espaço afetivo nas famílias ao redor do mundo.

A ideia nasceu nas redes sociais em maio de 2016, quando o norte-americano C.J. Hatter, da Flórida, lançou a proposta em seu perfil no Facebook. Porém, foi somente em agosto daquele ano que a celebração começou a ganhar força, graças a uma publicação do jogador de rúgbi australiano Simon Dunn, que viralizou ao convocar outros homens gays a comemorarem o papel de guncle em suas vidas e nas de seus sobrinhos.



"Meu objetivo ao promover esse dia é normalizar o papel de tio, primo ou irmão que são gays", disse Simon Dunn em entrevista à revista Instinct Magazine. "Quanto mais visibilidade nós tivermos e quanto mais nós e as pessoas que amamos falarmos sobre o assunto, mais confortável a sociedade vai ser conosco", completou.



Desde então, a ideia se espalhou com criatividade pelas redes sociais, ganhando o apoio de figuras públicas, como o jornalista Anderson Cooper, que postou um vídeo celebrando a data no ano passado. Além de comemorações on-line, a data começa a ser marcada por reuniões de família, postagens carinhosas e reflexões sobre inclusão e representatividade.

Do meme ao movimento

Como tantos fenômenos contemporâneos, o Dia do Guncle nasceu de forma orgânica, impulsionado por memes, hashtags e posts. Mas ao contrário de trends passageiras, a ideia encontrou espaço em uma geração que deseja transformar a forma como enxerga a família. Hoje, o movimento já ultrapassa fronteiras e é celebrado em diversos países, inclusive no Brasil.

Campanhas, vídeos, filtros de redes sociais e até produtos personalizados começaram a surgir a cada novo 14 de agosto. A proposta segue crescendo, com o objetivo de, quem sabe, ser oficializada em calendários oficiais nos próximos anos.



