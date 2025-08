Carlinhos Maia pede respeito a Eduarda Luvisneck e nega mudanças em sua orientação sexual

Após a enxurrada de comentários envolvendo o nome de Eduarda Luvisneck, o influenciador Carlinhos Maia decidiu se pronunciar publicamente neste domingo (3/8). O criador do Rancho do Maia negou qualquer envolvimento amoroso com a influenciadora e fez um apelo direto ao público: “Parem de atacar a Duda!”

Segundo ele, os dois se aproximaram por conta de uma live em outra plataforma, onde a afinidade entre eles chamou a atenção dos fãs. “Ela é uma menina massa, divertida, e está aqui em São Paulo a trabalho. Só isso. Vocês estão viajando”, afirmou.

Carlinhos está confuso com seus sentimentos?

Durante o desabafo, Carlinhos não escondeu que ficou mexido com a aproximação da nova amiga. “Se você me perguntar se fiquei confuso em algum momento, fiquei, pô! Não vou mentir. Mas isso não significa que mudei minha orientação”, declarou com bom humor, usando expressões típicas do seu jeito irreverente.

O influenciador explicou que o momento de instabilidade emocional tem muito a ver com o fim de seu casamento com Lucas Guimarães, com quem viveu por mais de 15 anos. “A gente se confunde também. É a pessoa com quem mais divido tudo até hoje. E esse término ainda está sendo processado.”

Carlinhos “virou hétero”?

Um dos rumores mais comentados nas redes sociais foi o de que Carlinhos estaria “se tornando hétero”. Ele tratou o assunto com ironia, mas foi direto: “Como é que vira hétero depois de 15 anos casado com um homem? Não tem lógica! Sexualidade não é uma chave que você gira e muda.”

O influenciador reforçou que segue se identificando como um homem gay, e que amizade e admiração por uma mulher não anulam isso.

Qual o recado final para os fãs?

Carlinhos encerrou sua fala de forma franca e afetiva, pedindo mais empatia dos seguidores. “Gente, deixem a menina em paz. Vocês mesmos criam teorias malucas na cabeça de vocês. Continuem me acompanhando, vou seguir brincando, rindo, sendo quem sou… mas sem atacar ninguém.”

A fala foi interpretada por muitos como uma tentativa de manter a leveza em meio ao turbilhão de comentários, reafirmando que o fim de um ciclo com Lucas não significa necessariamente o começo imediato de outro. Para Carlinhos, o momento agora é de se reencontrar — sem pressa e com verdade.

