FÃ SEM NOÇÃO

Vídeo: Pabllo Vittar dá tapa em fã que puxou seu cabelo

Durante a apresentação de sexta-feira (8/8), em Recife, a cantora interagia com o público quando um fã puxou sua lace

10/08/2025 19:12

Reação da cantora ocorreu depois de um show em Recife (PE), na sexta-feira (8/8)

Pabllo Vittar, de 31 anos, levou um puxão de cabelo de um fã durante show em Recife, Pernambuco, e reagiu com um tapa.

Durante a apresentação de sexta-feira (8/8), a cantora interagia com o público quando um fã puxou sua lace. Logo em seguida, Pabllo reagiu com um tapa.

O vídeo do momento, registrado por um fã, viralizou nas redes sociais. Nele, a artista aparece próxima à plateia, tirando fotos e retomando o show após o incidente.

A reação gerou debate entre os fãs. "Bem feito. Vamos ter noção, né? Pabllo Vittar desce para ficar juntinho com todo mundo, aí vem um sem noção e faz isso", comentou um internauta.

pabllo-vittar pernambuco recife

