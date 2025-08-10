Vídeo: Pabllo Vittar dá tapa em fã que puxou seu cabelo

Pabllo Vittar, de 31 anos, levou um puxão de cabelo de um fã durante show em Recife, Pernambuco, e reagiu com um tapa.

Durante a apresentação de sexta-feira (8/8), a cantora interagia com o público quando um fã puxou sua lace. Logo em seguida, Pabllo reagiu com um tapa.

O vídeo do momento, registrado por um fã, viralizou nas redes sociais. Nele, a artista aparece próxima à plateia, tirando fotos e retomando o show após o incidente.

a mãozada que a drag deu no gay q puxou a lace dela KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/qwM0F75N9Q — ferreirinha (@pabllopiranha) August 9, 2025

A reação gerou debate entre os fãs. "Bem feito. Vamos ter noção, né? Pabllo Vittar desce para ficar juntinho com todo mundo, aí vem um sem noção e faz isso", comentou um internauta.