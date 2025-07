Batalha Drag de Lip Sync promete animar o fim de semana em BH

A terceira edição da Batalha Drag de Lip Sync vai movimentar o Grande Teatro Cemig Palácio das Artes neste domingo (13/7), a partir das 19h. O evento exalta uma competição performática, em que drag queens se apresentam dublando músicas. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar os ingressos na bilheteria do local ou por meio do site Eventim.

Apresentando ao público mineiro a multiplicidade de artistas drag, que usam uma variedade de linguagens, dança, moda, maquiagem e interpretação, a programação do evento conta com a disputa de oito drag queens e apresentação de Walkiria La Roche, referência no movimento LGBTQIAP+ em Belo Horizonte. As batalhas acontecem em blocos, com uma vencedora ao final, decidida pelas juradas Camila Silva e a Magdalena Rodrigues, além da própria Walkiria.

Expressão original do inglês, ‘Lip Sync’ significa sincronia labial ou dublagem. Uma batalha consiste no desafio de dublar uma canção, com estratégias de performance e gestos cênicos, para superar a adversária. Essa prática é uma das formas mais populares de expressão drag, ganhando espaço em canais de entretenimento mundial, como no reality show ‘Ru Paul’s Drag Race’, ou até mesmo na música brasileira com as artistas Pabllo Vittar e Gloria Groove.

Neste domingo, oito drag queens vão participar da batalha, sendo elas: Allana Delatorre, Alice Belatriz, Aria Dreamz, GVoidd, Nickary Ayker, Oliva Oli, Priscila Klum e Safira. O evento também vai contar com apresentação de outras convidadas, como Fernanda Ganzarolli.

Serviço

Data: 13/07 (domingo)

Local: Grande Teatro Cemig Palácio das Artes - Av. Afonso Pena, 1537, Centro

Horário: 19h

Ingressos: gratuitos, mediante retirada na bilheteria ou Eventim

Classificação: 14 Anos. Menores de 14 anos devem entrar acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais.

