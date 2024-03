Iniciativa destaca que pessoas com síndrome de Down também sonham em encontrar o amor e construir uma vida a dois

A praça de alimentação do Minas Shopping, no Bairro São Paulo, na Região Nordeste de Belo Horizonte, se transformou em passarela na noite desta quinta-feira (21/3). No Dia Internacional da Síndrome de Down, 12 modelos, assistidas pelo Instituto Viva Down, protagonizaram o desfile de novas.

Cada detalhe dos vestidos foi cuidadosamente pensado pelo designer Giulliano Oliva, renomado estilista mineiro, que levou sua expertise para o evento, demonstrando que a moda pode ser uma ferramenta poderosa para promover a inclusão e a autoestima.





A iniciativa destaca que pessoas com síndrome de Down também sonham em encontrar o amor e construir uma vida a dois. "É uma ação simbólica para proporcionar esse momento especial a elas, além de estarmos no mês da mulher, o que é muito significativo", afirma Iracema Machado, diretora do Viva Down. Além das noivas, o desfile também contou com duas damas, duas floristas gêmeas e um pajem. A produção é de responsabilidade de Nilton Mattos, instrutor profissional de moda e consultor de imagem, que trabalha na área há quase 40 anos.





Confira fotos do desfile: