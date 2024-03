No mês da Mulher, a TIM anunciou uma série de ações que servirão como rede de apoio para elas durante o ano todo. A principal iniciativa é a evolução do projeto Caminho Delas, que coloca todas as 158 lojas próprias da empresa no país como pontos de referência para mulheres em situação de perigo, oferecendo um smartphone para conexão e uma cartilha com informações e contatos de diversos canais públicos e entidades para denúncia em casos de assédio e violência.

Mais de 2 mil pessoas da equipe de vendas da companhia foram treinadas pela consultoria “Livre de Assédio” para atender mulheres que procurarem suporte nas lojas. O projeto piloto começou em outubro e incluiu 11 lojas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Agora, a iniciativa se expande para mais 147 unidades de 25 estados, em todas as regiões do Brasil.

“O combate à violência contra a mulher é urgente e não pode esperar. Por isso, estamos aliando o amplo alcance das nossas lojas próprias, o engajamento do nosso time de vendas e as possibilidades da tecnologia em prol dessa causa. E queremos ir além para fazer a diferença na vida das mulheres: em breve, teremos vagas afirmativas para vítimas de violência, para que possam adquirir independência financeira para romper esse ciclo e transformar suas histórias”, comenta Maria Antonietta Russo, VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM.

As lojas da TIM já aparecem como “locais seguros” na plataforma Caminho Delas, mapa que mostra rotas pensadas para as mulheres circularem com mais segurança nas ruas, a partir de dados inseridos pelas próprias usuárias e estatísticas geradas por inteligência artificial. A funcionalidade está disponível gratuitamente no aplicativo Mulheres Positivas, parte de um ecossistema criado pela empresária Fabi Saad, liderado pela própria operadora e que tem mais de 200 empresas envolvidas, oferecendo cursos gratuitos e vagas de emprego.

"A ideia é que elas levem cada vez mais informações para dentro do aplicativo e participem, de fato, da construção desse ‘Caminho’ seguro. Por isso, é essencial que o maior número de relatos seja registrado, assim, o mapeamento se tornará um aliado na luta contra a violência de gênero", destaca Fabi.

O projeto, desenvolvido pela agência BETC HAVAS, também será replicado em grandes eventos que a operadora realiza ou patrocina, como o Rock in Rio.

Além do combate à violência, serão prioridade os pilares de protagonismo das mulheres, empoderamento & carreira, e saúde & bem-estar, com projetos para as colaboradoras e toda a sociedade. Nesse sentido, estão previstas novas parcerias com agentes externos, evolução de benefícios e ações de desenvolvimento de carreiras, rodas de conversa e até um programa que acompanhará as colaboradoras que retornam de licença-maternidade. Todos os movimentos são orientados pelo Manifesto de Gênero da TIM (“A Equidade é Possível”), lançado em outubro de 2023, em campanha com a embaixadora da marca, a cantora IZA.