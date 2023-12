Se de fato for confirmada a vinda ao Brasil, Katy Perry quebrará o hiato de seis anos, quando esteve no país com a turnê do álbum Witness

A cantora Katy Perry pode ser a próxima atração a ser anunciada para o Rock in Rio 2024. Em sua coluna no jornal O Globo, Ancelmo Gois afirmou que a presença da cantora e compositora norte-americana já está confirmada, entretanto, a organização do evento ainda não fez o anúncio oficial.

Esta seria a quarta visita de Perry ao Brasil. Durante sua primeira visita, em 2011, ela foi atração principal da última noite do Rock in Rio e surpreendeu a todos ao chamar um fã ao palco e beijá-lo. "Dizem que o Rio é o lugar mais quente do mundo. Gostaria de provar um brasileiro", disse ela na ocasião. A cantora retornou em 2015, também como atração principal do Rock in Rio. Sua última vinda a terras brasileiras foi com a turnê do álbum Witness, em 2018.

O evento acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do próximo ano. Já estão confirmados Imagine Dragons, Ed Sheeran, Ne-Yo, Joss Stone, Lulu Santos e Ludmilla.