Clientes da operadora TIM reclamam de problemas com internet. “Cadê o sinal, Tim?”, questionou um deles, em publicação no Instagram da empresa. A indagação foi feita nesta quarta-feira (21/2), mas, segundo reclamações em outras redes sociais como o X, antigo Twitter, o sinal de internet da empresa está instável há, pelo menos, uma semana.

Na última segunda-feira (19/2), em mídia social, um dos clientes da operadora, cuja localização indica Maceió (AL), desabafou que estava sem serviço desde cedo. “E isso acontece quase todos os dias nas últimas semanas”, disse. Com a incerteza de que o problema com o serviço era caso único, clientes fazem postagens nas redes sociais questionando se outras pessoas estão tendo problemas também. Pouco tempo depois, as dúvidas dos consumidores são sanadas, com outros clientes confirmando a falta sinal de internet. “A Tim sem serviço me quebra”, disse uma cliente no sábado (17/2).



diga uma operadora pior que a TIM e falhe… pqp desde cedo sem serviço, e isso acontece quase todos os dias há umas semanas — gustavo felipe (@gustavofelipet) February 19, 2024

No ReclameAqui, site para consumidores reclamarem sobre um produto ou serviço, a situação é a mesma. "Mudamos de Joinville (SC) para Santana de Parnaíba (SP) e estamos sem sinal de internet e dados móveis da Tim. Não consigo sinal nem para reclamar com a operadora. Voltamos à pré-história! É um pesadelo não conseguir usar o celular para nada! E os vizinhos disseram que aqui o sinal não pega mesmo. Preciso que isso seja solucionado urgentemente!", registrou um usuário na plataforma nesta quarta-feira.



Em São Gonçalo (RJ), uma cliente relatou que o 4G não funciona: "Desde quarta e nada, só recebo mensagens automáticas, com previsões que não procedem".



@TIMBrasil @TIM_AJUDA região de Itauna, Sg rj, está sem 4g, fui na loja e disseram que não deixam entrar para técnicos consertarem...preciso de Internet, deem uma resolução, desde quarta e nada, só recebo mensagens automáticas, com previsões que n procedem... — Ana Lis (@Pibidiana) February 18, 2024

A falta de atendimento e visita técnica para resolver o problema é outra reclamação dos clientes. Em publicação do instagram da empresa, uma pessoa comentou: "Há quase um mês sem internet, agendo visita técnica, e ninguém comparece.” Outro cliente corrobora a indignação: “Aguardando alguém me atender há dois dias e resolver meu problema de estar há dois dias sem sinal!”.



Com o recurso de home office comumente adotado por empresas após a pandemia, o problema com serviço de internet é agravado. Comentários mais detalhados nas mídias sociais contextualizam que a falta de internet está comprometendo o trabalho remoto. “Trabalho home office e estou com dificuldade no serviço por conta desse péssimo serviço de vocês”, desabafou uma cliente.



Procurada pela reportagem, a TIM apenas afirmou que a satisfação dos usuários é a prioridade da empresa. "A TIM está atenta às necessidades dos consumidores e vem investindo fortemente no reforço de sua rede, além da expansão dos pontos de atendimento aos clientes, com o intuito de oferecer a melhor qualidade dos seus serviços para a população brasileira", destacou a operadora.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata