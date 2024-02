Minas Gerais deve receber as primeiras doses da vacina contra a dengue, Qdenga, nesta quinta-feira (22/02). De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), serão 78.790 doses para a imunização de crianças de 10 e 11 anos, conforme informações do Ministério da Saúde.

Ainda segundo a SES-MG, todos os 22 municípios selecionados pelo ministério devem receber as doses. As cidades contempladas estão, em sua maioria, na Grande BH e na região do Vale do Rio Doce. De acordo com o Ministério da Saúde, a escolha das regiões atende a três critérios: são formadas por municípios de grande porte, ou seja, mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024, e com maior predominância do sorotipo DENV-2, que é um dos quatro sorotipos de vírus da dengue.

A distribuição das doses para as Unidades Regionais de Saúde de Belo Horizonte e Coronel Fabriciano/Timóteo deve ser feita tão logo elas sejam recebidas na Central Estadual da Rede de Frio. Porém, ainda não há horário confirmado, de acordo com a SES-MG.