A cantora Luísa Sonza, a presidente do Banco do Brasil Tarciana Medeiros e o político Eduardo Leite são alguns dos nomes que aparecem no top 10

O Guia Gay, rede de cinco sites voltados para a comunidade LGBTQIAPN+, divulgou nesta semana a lista de 50 LGBTs mais influentes de 2023. Selecionando diversas personalidades entre cantores, políticos, jornalistas e influenciadores, o portal acredita que “é necessário e importante distinguir quem é capaz de mover estruturas, arregimentar mentes, cativas pessoas, destacar-se e/ou ser modelo para outros”.

Com 10 anos de trajetória, o Guia Gay faz a seleção anualmente, compilando personalidades com influência derivada da fama, medida por seguidores ou de maneira formal, como gestores públicos ou empresários. “O critério não é arrolar heróis ou anti-heróis, bons ou maus, corretos ou não. Não se trata de lista guiada por representatividade de nenhum matiz além da questão LGBT de forma geral”, afirma o portal.

“É nossa contribuição para que LGBT e toda sociedade possa saber, sem julgamento de valores, indivíduos que detêm estatura social de relevo e colocam seu nome dentre aqueles que possuem habilidade de construir, seja na cultura, no entretenimento, na política, no jornalismo e na economia, por exemplo, o País e, em alguns casos, também laços que unem o segmento”, é possível ler no site.

No top 10 aparecem o jornalista Leo Dias; Raphael Sousa, dono do perfil “Choquei”; Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil; a cantora Luísa Sonza; o autor Walcyr Carrasco e a cantora Ludmilla. Já no top 5 são listados a deputada federal Erika Hilton, o governador Eduardo Leite e as cantoras Preta Gil e Anitta. A lista completa pode ser conferida no site www.guiagaysaopaulo.com.br

Top 10

1. Anitta

2. Preta Gil

3. Eduardo Leite

4. Erika Hilton

5. Ludmilla

6. Walcyr Carrasco

7. Luísa Sonza

8. Tarciana Medeiros

9. Raphael Sousa

10. Leo Dias