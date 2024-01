A próxima edição do Big Brother Brasil já começa nesta segunda-feira (8/1), e um dos nomes anunciados na última sexta-feira (5/1), compondo a categoria “Camarote”, é o do paratleta Vinicius Rodrigues, de 29 anos.

Nascido em Primavera, distrito de Rosana (SP), Vinicius já bateu um recorde mundial no paratletismo – durante o torneio Open Loterias Caixa de atletismo paralímpico, em 2019, concluiu os 100 metros rasos na classe T63 para amputados de perna acima do joelho com o tempo de 11s95 – e recebeu uma medalha de prata nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2021.

Ele conta que, na infância, não parava quieto e praticava judô e futebol para canalizar toda a energia que tinha. Sonhava em ser policial militar e chegou até a fazer os testes físicos, mas foi interrompido aos 19 anos, quando sofreu um acidente de trânsito em Maringá (PR), e precisou ter parte da perna esquerda amputada.

Ainda no hospital, recebeu a visita da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina, que o apresentou ao paratletismo e o incentivou a dar início na modalidade. Em 2015, participou de sua primeira competição paralímpica e, desde então, só cresceu no meio.

Para Vinícius, o acidente e a amputação de parte da perna proporcionaram uma melhora em sua vida, já que antes não tinha muitas expectativas para a vida. “Saí de um casulo. Eu sonhava muito, mas não tinha muitas expectativas de vida. A minha autoestima ficou muito melhor. Me senti mais bonito, fiquei mais forte. Se soubesse, teria ‘cortado minha perna’ antes, porque melhorou muito”, contou ele ao portal Esportelândia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Rodrigues (@viniciusbellator.rodrigues)

Nas redes sociais, Vinicius costuma compartilhar a rotina de treinos e competições, além de momentos com a filha, que tem sete anos. Ao ser anunciado no reality, ele conta que está solteiro e que nunca namorou. “Tenho muito amor para dar, mas namorar nunca foi meu forte”, brincou ele.

Vinicius é o terceiro participante PcD (Pessoa com Deficiência) da história do BBB. Antes dele, somente Marinalva, do BBB17, que também era atleta paralímpica e chegou a ficar em 5° lugar no reality, e Angélica Morango, do BBB10, diagnosticada com autismo em 2023.