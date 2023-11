O Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (CELLOS MG) realizará, na sexta-feira (1/12), o “Luau da Prevenção” como forma de chamar a atenção para o Dia Mundial de Combate à Aids, celebrado no mesmo dia. O evento terá atividades culturais e acontecerá no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na Região Central de Belo Horizonte, às 19h.

De acordo com Maicon Chaves, presidente do Cellos MG, a ideia do luau é desviar do estigma de que a convivência com a Síndrome da Imunodeficiência Humana (Aids) e com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é inerente ao sofrimento.

“As atividades culturais procuram sair de uma lógica apenas de dor e de morte. O nosso movimento quer discutir saúde integral e outros paradigmas dentro da área da saúde", afirma ele.

Essa será a primeira ação promovida pela entidade ao longo do Dezembro Vermelho, campanha que chama a atenção para a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), principalmente aquela causada pelo HIV.

Dia Mundial de Combate à Aids

A data foi comemorada internacionalmente pela primeira vez em 1988, e desde então, agências da ONU, governos e sociedade civil se unem a cada ano para elaborarem campanhas em torno de temas específicos relacionados ao HIV para a arrecadação de fundos ao redor do mundo.

O símbolo universal da conscientização, apoio e solidariedade com as pessoas que vivem com HIV/Aids é a fita vermelha, e as campanhas reforçam a importância de se continuar falando sobre o HIV, já que ainda existe uma epidemia do vírus – e que também há a necessidade de se aumentar o financiamento para o combate à Aids; de se aumentar a conscientização sobre o impacto do HIV na vida das pessoas; e de se acabar com o estigma e a discriminação para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que convivem com o vírus.

Segundo o Painel Epidemiológico de HIV/AIDS da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, ao todo, há 61.999 casos notificados, dos quais 33% se concentram entre pessoas na faixa etária entre 20 e 29 anos.

Em Minas Gerais, o diagnóstico pode ser realizado através da sorologia anti-HIV e testes rápidos, que são realizados através da coleta de uma gota de sangue ou com fluido oral. O resultado fica disponível em cerca de 30 minutos, e é recomendado que se faça o teste com regularidade e sempre que acontecer o sexo desprotegido.

A testagem pode ser feita em todas as unidades básicas de saúde, nos serviços ambulatoriais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA/SAE). Em caso de resultado positivo, as pessoas também podem buscar o tratamento pelo SUS – que também oferece tratamento profilático com a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), apesar da longa fila de espera.

Sobre o CELLOS MG

O Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (CELLOS MG) é uma entidade da sociedade civil que luta pelos direitos e promoção da cidadania da população LGBTIAPN+ em Belo Horizonte, que há 22 anos atua na conscientização das pessoas LGBTI+ sobre a defesa de seus direitos fundamentais, além da formação de novos militantes.

Serviço

Data: 01 de dezembro (sexta)

Horário: 19h

Local: Parque Municipal Américo Renné Gianetti, Centro, Belo Horizonte