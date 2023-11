Um mutirão formado por recuperandos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Frutal realizou o sonho de Fernanda Aparecida de Oliveira, uma mulher trans. Ela é esposa de um dos recuperandos da APAC Masculina de Frutal.



As obras foram realizadas em cerca de um mês e ontem (22/11), ela recebeu as chaves da nova casa.



Recentemente, Fernanda, que está desempregada, foi despejada por falta de dinheiro para pagar o aluguel. Mas, após ganhar um pequeno terreno, ela recebeu a ajuda da diretoria da APAC que formou o mutirão.



“Era muito mais que sonhei e agora eu tenho onde morar. Você não imagina o quanto isso é grandioso para mim. Eu posso dizer agora: minha casa, minha vida”, disse emocionada.

A gerente-geral das APACs de Frutal (Masculina, Feminina e Juvenil), Paula Queiroz, contou que os materiais utilizados na construção da casa de Fernanda foram adquiridos após união entre os colaboradores da APAC e algumas pessoas da sociedade local, entre elas, alguns empresários.“A base do método APAC é a valorização humana e a família integra este processo. Nós trabalhamos com os recuperandos dentro do princípio que não basta deixar de fazer o mau, é preciso fazer o bem. Hoje, com essa ação social, eles estão cumprindo este propósito de contribuir com a sociedade”, destacou Paula Queiroz.Frutal é o único município do mundo onde funciona de forma inédita três modelos de Apac (Masculina, Feminina e Juvenil).